Объем украиноязычной литературы в книжных магазинах достиг 78% - Порошенко

Президент также сообщил, что введение языковых квот на радио и телевидении дало положительные результаты.

Украиноязычные книги и брошюры в магазинах составляют почти 78% от общего объема, в то же время русскоязычные - 15%. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время общения с жителями Здолбунова Ровенской области, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 10 января.

"В украинских магазинах сейчас наконец появилось много изданий на украинском языке... Изменилась нация, изменилась страна, и каждый из вас чувствует", - сказал Порошенко.

По его словам, введение языковых квот на радио и телевидении дало положительные результаты.

"Наконец появилось украинское медийное пространство, украиноязычное. Говорят - как квоты? Есть же свобода слова, свобода говорить на любом языке. Говорить - да, но информационное пространство заполнять - друзья мои, на украинском языке", - сказал президент.

Также, согласно последним данным мониторинга, возросло количество украиноязычных песен.

"Я уже сказал, что это 55%. На региональных радиостанциях это пока что составляет 48% - и там подтянем. Мы никогда больше не вернемся к цифре 2013 года. Никогда больше не будет так, что украинский язык будет 5%, а русский - 51%", - отметил президент.

Ранее Петр Порошенко заявил, что украинский язык должен везде звучать во весь голос.

Напомним, в Нацсовете по вопросам ТВ и радио заявили, что доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов сейчас составляет в среднем 92%.

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