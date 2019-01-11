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Объем украиноязычной литературы в книжных магазинах достиг 78% - Порошенко

Комментариев: 4
Президент также сообщил, что введение языковых квот на радио и телевидении дало положительные результаты.
Порошенко в Ровенской области
Порошенко в Ровенской области
president.gov.ua

Украиноязычные книги и брошюры в магазинах составляют почти 78% от общего объема, в то же время русскоязычные - 15%. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время общения с жителями Здолбунова Ровенской области, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 10 января.

"В украинских магазинах сейчас наконец появилось много изданий на украинском языке... Изменилась нация, изменилась страна, и каждый из вас чувствует", - сказал Порошенко.

По его словам, введение языковых квот на радио и телевидении дало положительные результаты.

"Наконец появилось украинское медийное пространство, украиноязычное. Говорят - как квоты? Есть же свобода слова, свобода говорить на любом языке. Говорить - да, но информационное пространство заполнять - друзья мои, на украинском языке", - сказал президент.

Также, согласно последним данным мониторинга, возросло количество украиноязычных песен.

"Я уже сказал, что это 55%. На региональных радиостанциях это пока что составляет 48% - и там подтянем. Мы никогда больше не вернемся к цифре 2013 года. Никогда больше не будет так, что украинский язык будет 5%, а русский - 51%", - отметил президент.

Ранее Петр Порошенко заявил, что украинский язык должен везде звучать во весь голос.

Напомним, в Нацсовете по вопросам ТВ и радио заявили, что доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов сейчас составляет в среднем 92%.

 

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Теги: Русский язык, телевидение, Русская литература, Порошенко, радио, украинский язык, квоты, книги, Украинская литература, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Мыкола    11.01.2019, 08:29
Оценка:  +1
Мыкола
Наверное твои детки, господин Президент, в Англии тоже читают учебную литературу на украинском языке? Завали книжные магазины макулатурой хоть на 100%, то какой от этого будет толк и кто эту макулатуру будет читать?
GreenPeace!    11.01.2019, 08:23
Оценка:  +1
GreenPeace!
Я много читаю,просто по-русски мне удобнее.Поэтому закачиваю себе книги на русском...и не парюсь
Ekyvok    11.01.2019, 08:10
Оценка:  -2
Ekyvok
Читав "Швейка" Гашека на чотирьох мовах, в тому числі і мовою оригіналу. Переклад українською, як на мій погляд,- найбільш вдалий.
Кырмызы_вэ_бейаз    11.01.2019, 08:42
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Если вам из всех женщин больше нравится продавщица Галя 130 кг весом, то это говорит не о красоте Гали, а о ваших личных предпочтениях.
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