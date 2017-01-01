Итоги 10 января: Томос в Ровно и орден Порошенко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент привез Томос об автокефалии в Ровно и получил после молебна орден от Филарета: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Трамп отказался от поездки на форум в Давос

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Причиной такого решения он назвал внутренние проблемы в США, в частности “шатдаун“ и ситуацию на южной границе.

Министерство культуры озвучило результаты инвентаризации в Киево-Печерской лавре

Комиссия Минкульта в ходе проверки в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника не обнаружила десять предметов.

Как сообщила руководитель пресс-службы Министерства культуры Юлия Даценко, проверка проводилась в период с 21 ноября по 17 декабря 2018 года.

Порошенко привез Томос в Ровно

Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину и “уехал“ в Ровно, куда отправился президент Петр Порошенко и патриарх УПЦ КП Филарет.

После благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения Томоса.

Кабмин назначил главу Укрзализныци

Кабинет министров назначил Евгения Кравцова главой Укрзализныци по предложению наблюдательного совета компании.

До этого он занимал должность исполняющего обязанности главы госкомпании.

Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве независимых государств.

В Кабмине отметили, что соглашение в целом устарело и не отвечает современному состоянию торгово-экономических отношений между странами.

В Конго переизбрали президента впервые за 18 лет

В Демократической республике Конго ожидается первая смена власти за 18 лет.

Национальная избирательная комиссия объявила победителем президентских выборов оппозиционного кандидата Феликса Чисекеди.

Для украинских девятиклассников отменили ВНО

Министерство образования отложило введение внешнего оценивания для девятых классов в связи с многочисленными обращениями учеников и их родителей.

В этом году, как и в предыдущие годы, выпускники девятых классов будут сдавать итоговую государственную аттестацию в письменной форме.

Украина вошла в пятерку поставщиков агропродукции в ЕС

Украина вошла в пятерку лидеров, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию в страны Евросоюза.

Импорт сельскохозяйственной продукции из стран, не являющихся членами ЕС, зарегистрирован на уровне 115,2 миллиарда евро. Первое место занимает Бразилия, далее идут США, Китай, Аргентина и Украина.