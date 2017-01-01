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Сутки на Донбассе: три вражеских обстрела, потерь в рядах ВСУ нет

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Зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал
Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал

Сепаратисты за прошедшие сутки, 10 января, три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на луганском направлении и в районе поселков Водяное и Павлополь на мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие.

В 2018 году в суд передали дела 1900 дезертиров и уклонистов.

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Теги: военные, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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