Сутки на Донбассе: три вражеских обстрела, потерь в рядах ВСУ нет
Зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
Сепаратисты за прошедшие сутки, 10 января, три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
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Отмечается, что противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на луганском направлении и в районе поселков Водяное и Павлополь на мариупольском направлении.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал" - отметили в штабе ООС.
Как сообщалось, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие.
В 2018 году в суд передали дела 1900 дезертиров и уклонистов.
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