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Домашнее насилие и принуждение к браку: Закон вступил в силу

Комментариев: 3
Также будут штрафовать и сажать за принуждение к сексу на работе.
За соответствующие преступления вводится уголовная ответственность
За соответствующие преступления вводится уголовная ответственность
depositphotos.com

Сегодня вступает в силу закон, вводящий уголовную ответственность за домашнее насилие и принуждение к вступлению в брак.

Об этом сообщают Українські новини.

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Документ призван имплементировать в украинское законодательство положения Конвенции о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Теперь принуждение к вступлению в брак или заманивание с этой целью лица на территорию другого государства будет предусматривать арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия по отношению к настоящему или бывшему супругам будет наказываться общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 5 лет, или лишением свободы до 2 лет.

Суд сможет запретить лицам, которые совершили домашнее насилие, пребывать в месте общего проживания с потерпевшим лицом либо запретить приближаться на определенное расстояние к месту проживания потерпевшего лица, а также запретить телефонные разговоры и контактировать через третьих лиц.

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В Уголовном кодексе прописывается, что принуждение лица без его согласия к совершению актов сексуального характера с лицом, от которого потерпевшее лицо материально зависимо или зависимо по службе, предусматривает штраф до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. гривен) или ограничение свободы до 2 лет.

Как сообщалось, в сентябре во Франции впервые арестовали по закону об уличном приставании.

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Теги: супруг, брак, муж, жена, насилие, секс, насилие
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Комментариев (3)
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Шкиряк_и_Зорин    11.01.2019, 09:57
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
Так это теперь зарплату жене можно не отдавать, инкриминируя бабе экономическое насилие???
Lup-Lup    11.01.2019, 10:03
Оценка:  +1
Lup-Lup
тоже об этом подумал)))
Шкиряк_и_Зорин    11.01.2019, 10:07
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Но тогда супруга может "не дать", а попытки забрать "супружеский долг" расценит как покушение на изнасилование.
Короче, по всему выходит, что с проститутками проще - товарно-денежные отношения. Интересно, кто пролоббировал этот закон? Профсоюз сутенёров Украины?
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