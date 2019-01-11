Домашнее насилие и принуждение к браку: Закон вступил в силу

Также будут штрафовать и сажать за принуждение к сексу на работе.

Сегодня вступает в силу закон, вводящий уголовную ответственность за домашнее насилие и принуждение к вступлению в брак.

Об этом сообщают Українські новини.

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Документ призван имплементировать в украинское законодательство положения Конвенции о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Теперь принуждение к вступлению в брак или заманивание с этой целью лица на территорию другого государства будет предусматривать арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия по отношению к настоящему или бывшему супругам будет наказываться общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 5 лет, или лишением свободы до 2 лет.

Суд сможет запретить лицам, которые совершили домашнее насилие, пребывать в месте общего проживания с потерпевшим лицом либо запретить приближаться на определенное расстояние к месту проживания потерпевшего лица, а также запретить телефонные разговоры и контактировать через третьих лиц.

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В Уголовном кодексе прописывается, что принуждение лица без его согласия к совершению актов сексуального характера с лицом, от которого потерпевшее лицо материально зависимо или зависимо по службе, предусматривает штраф до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. гривен) или ограничение свободы до 2 лет.

Как сообщалось, в сентябре во Франции впервые арестовали по закону об уличном приставании.