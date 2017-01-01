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Киберполиция обезвредила хакеров, которые украли более 5 млн гривен

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Группировка состояла из четырех человек в возрасте от 26 до 30 лет.
Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику
Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику
depositphotos.com

В Ровенской области киберполиция разоблачила группу хакеров, которые украли у украинцев более чем на 5 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и перебирала пароли к компьютерам для получения полного контроля над ними. Получив доступ, в том числе и к онлайн-банкингу, хакеры перечисляли все средства со счетов владельца зараженного компьютера на подконтрольные счета.

По словам полицейских, группировка состояла из четырех человек в возрасте от 26 до 30 лет. По их месту жительства правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации и черновые записи.

Уголовное производство открыто по статье 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) и статье 115 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Черновицкой области 17-летний парень распространял на хакерских форумах базы с учетными записями пользователей сети. 

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Теги: хакеры, киберполиция, гривны, кража
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