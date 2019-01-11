В РФ допустили возможность обмена захваченных украинских моряков - росСМИ
Процесс освобождения захваченных россиянами в районе Керченского пролива украинских моряков возможен после президентских выборов в Украине и вынесения морякам приговора в суде РФ через их обмен на россиян, которые находятся в заключении в Украине.
Об этом со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник сообщает российское издание Известия.
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“Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно“, - отметил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.
Собеседник издания заявил, что украинские моряки - “не военнопленные“.
“А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять. Однако до выборов в Украине это вряд ли возможно...“ - добавил источник.
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Для Украины возвращение задержанных моряков является одним из главных внешнеполитических приоритетов, отметили в беседе с изданием источники “в украинских правительственных и парламентских кругах“.
Один из источников издания “в украинских правительственных и парламентских кругах“ отметил, что “ситуация, скорее всего, решится уже после марта“.
Напомним, органы власти РФ назначили проведение незаконных судов над 24 моряками с захваченных кораблей “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“ на 17-18 января. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин
Короче, до апреля им "Русское радио" ещё слушать!
ЕС на автомате продлил , сенат США отклонил новые санкции и планируют что то там снять связанное с металлургией .... )))
Чё точно что ли ?!
Херасе .....