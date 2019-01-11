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В РФ допустили возможность обмена захваченных украинских моряков - росСМИ

Комментариев: 11
Процесс может начаться после вынесения приговора в РФ и президентских выборов в Украине.
Для Киева возврат захваченных моряков является одним из главных приоритетов
Для Киева возврат захваченных моряков является одним из главных приоритетов
УНИАН

Процесс освобождения захваченных россиянами в районе Керченского пролива украинских моряков возможен после президентских выборов в Украине и вынесения морякам приговора в суде РФ через их обмен на россиян, которые находятся в заключении в Украине. 

Об этом со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник сообщает российское издание Известия.

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“Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно“, - отметил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Собеседник издания заявил, что украинские моряки - “не военнопленные“.

“А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять. Однако до выборов в Украине это вряд ли возможно...“ - добавил источник.

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Для Украины возвращение задержанных моряков является одним из главных внешнеполитических приоритетов, отметили в беседе с изданием источники “в украинских правительственных и парламентских кругах“.

Один из источников издания “в украинских правительственных и парламентских кругах“ отметил, что “ситуация, скорее всего, решится уже после марта“.

Напомним, органы власти РФ назначили проведение незаконных судов над 24 моряками с захваченных кораблей “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“ на 17-18 января. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин

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Теги: Россия, РФ, обмен, моряки
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Комментариев (11)
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Шкиряк_и_Зорин    11.01.2019, 11:11
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
После мартовских выборов обменяют, если останется По, или отпустят в знак доброй воли, если выберут другого.
Короче, до апреля им "Русское радио" ещё слушать!
    11.01.2019, 11:15
Оценка:  -3
Просто так не отпустят , слишком много нужных РОССИИ людей сидят в нерабских козематах .... )))
Шкиряк_и_Зорин    11.01.2019, 11:34
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорин
Отпустят. И два Курильских острова просто так отдадут.
fkrfyfan    11.01.2019, 11:00
Оценка:  0
fkrfyfan
Победит синерылый и придётся вам мотать весь срок и Понос в утешение
П    11.01.2019, 10:43
Оценка:  +2
П
Скоро новые санкции должны подойти. Так из-за комплексов окурка ватникам придется страдать.
    11.01.2019, 11:11
Оценка:  0
А точнее когда и откуда ?
ЕС на автомате продлил , сенат США отклонил новые санкции и планируют что то там снять связанное с металлургией .... )))
Gidnyk    11.01.2019, 10:18
Оценка:  -1
Gidnyk
До выборов не поменяют, однозначно. Путин же не идиот, такой пиар подарок делать Порошенке.
ВыВсеВрети    11.01.2019, 10:41
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
пу как раз и .....))))))
Woodbrother    11.01.2019, 10:42
Оценка:  0
Woodbrother
Ваш путен давно умер -15.02.16 г. в 2,00 ночи. Именнот тогда медведев сообщил об этом, за что и получил впоследствии по морде. Нынешние двойники на оригинал не похожи, да и жена вождя с двойниками жить не захотела.
    11.01.2019, 11:13
Оценка:  0
Херасе .....
Чё точно что ли ?!
Херасе .....
Шкиряк_и_Зорин    11.01.2019, 11:34
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорин
Я в шоке!!!
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