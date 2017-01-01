Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Иране ему грозила смертная казнь: Моряка Новичкова встретили в Одессе

Комментариев: 0
Бабушка одесского моряка Андрея Новичкова встретила любимого внука дома.
Бабушка Андрея Новичкова встретила внука дома
Бабушка Андрея Новичкова встретила внука дома
dumskaya.net

Читай также: Адвокатов украинских моряков накажет дисциплинарная комиссия

Моряк Андрей Новичков, которого освободили из иранской тюрьмы, спецрейсом из Киева был доставлен в Одессу, где его дома в своей квартире встретила бабушка Елена Николаевна.

Видео долгожданной встречи родственников после 747 дней вынужденной разлуки выложил на своей странице в Фейсбуке председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, передает Думская. 

Сегодня самолет Ан-30 с Новичковым на борту, вылетев из аэропорта Борисполь, около 9 часов утра приземлился в международном аэропорту Одесса.

Как сообщалось 8 янвваря, украинский моряк Андрей Новичков вышел из иранской тюрьмы, ранее его подозревали в убийстве иранца.

Поделись:
Теги: моряк, плен, Иран, Одесса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь