В Иране ему грозила смертная казнь: Моряка Новичкова встретили в Одессе

Бабушка одесского моряка Андрея Новичкова встретила любимого внука дома.

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Моряк Андрей Новичков, которого освободили из иранской тюрьмы, спецрейсом из Киева был доставлен в Одессу, где его дома в своей квартире встретила бабушка Елена Николаевна.

Видео долгожданной встречи родственников после 747 дней вынужденной разлуки выложил на своей странице в Фейсбуке председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, передает Думская.

Сегодня самолет Ан-30 с Новичковым на борту, вылетев из аэропорта Борисполь, около 9 часов утра приземлился в международном аэропорту Одесса.

Как сообщалось 8 янвваря, украинский моряк Андрей Новичков вышел из иранской тюрьмы, ранее его подозревали в убийстве иранца.