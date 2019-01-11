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НАПК указало на ошибки в декларациях кандидатов в президенты

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В Департаменте проверки деклараций НАПК сообщили, что "ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях".
По результатам проверки установлены ошибки
По результатам проверки установлены ошибки
unn.com.ua

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Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило сведения в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового, обнаружив ошибки и неточности во всех проверенных декларациях, которые по состоянию на 10 января исправили четверо кандидатов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

“Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базами данных“, - указали в НАПК.

В Департаменте проверки деклараций НАПК сообщили, что “ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях“.

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“По результатам проверки установлены ошибки и неточности, допущенные кандидатами. По состоянию на 10.01.2019 Каплин С.М., Наливайченко В.А., Скоцик В.Е., Садовый А.И. подали исправленные декларации“, - добавили в агентстве.

НАПК впервые привлечены к выборам Президента Украины в части проверки деклараций кандидатов. По согласованию с ЦИК, учитывая сжатые сроки, НАПК проверяет сведения в течение трех календарных дней по процедуре специальной проверки деклараций претендентов на топ-должности, указали в ведомстве.

В частности, проверяется соответствие сведений в декларации данным государственных реестров:

  • Национальной автоматизированной информационной системы Департамента Государственной автомобильной инспекции;
  • Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины;
  • Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества;
  • Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины;
  • Государственного земельного кадастра;
  • Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
  • Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах доходов, начисленных физическим лицам налоговыми агентами, и/или суммах доходов, полученных самозанятыми лицами, а также размере удержанного налога с доходов физических лиц;
  • документам, предоставленным до обращения Центральной избирательной комиссии.

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“Согласно части второй статьи 50 Закона Украины О выборах Президента Украины, ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост Президента Украины“, - подытожили в НАПК.

Напомним, на предстоящих выборах президента Украины будет рекордное количество технических кандидатов. 

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Теги: декларации, НАПК, кандидаты, президент, выборы
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Комментариев (1)
ЕЖИК69    11.01.2019, 11:21
Оценка:  +1
ЕЖИК69
Безошибочные только петя и юля........
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