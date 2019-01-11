Путин санкционирует тайные убийства по всему миру - СБУ

Данные СБУ о причастности к убийствам российских журналистов в Африке наемников ЧВК "Вагнер" подтверждаются и расследованием Центра "Досье".

У Ходорковского подтвердили информацию СБУ об убийстве журналистов в ЦАР ssu.gov.ua

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Информация о причастности ЧВК “Вагнер“ к убийствам российских журналистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля в ЦАР подтверждается результатами расследования Центра “Досье“ Михаила Ходорковского. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

При проведении расследования российские оппозиционеры использовали как собственные источники информации в Центральноафриканской республике, так и данные СБУ.

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“В общей сложности в распоряжении украинских спецслужб оказались имена, паспортные данные и личные номера 17 бойцов “ЧВК Вагнера“, которые в момент убийства журналистов могли находиться в ЦАР“, - сообщает о результатах расследования BBC.

Семеро из подозреваемых давно работают на “Вагнер“, в то время как восемь с личными номерами от 5654 до 5662 вступили в ряды “вагнеровцев“ лишь в конце 2017 года или в самом начале 2018 года.

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Среди этих “новичков“ называют имена Александра Сотова и советника президента ЦАР по безопасности Валерия Захарова, которых подозревают в организации слежки за журналистами перед убийством.

СБУ также называла Сотова с личным номером (М-5661) и Валерия Захарова (М -5658). “Также подтверждена причастность обоих российских наемников к коммерческой структуре Евгения Пригожина - ООО “М-Финанс“, - отмечает пресс-служба СБУ.

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“Путин, называя преступления ЧПК “Вагнера“ продавливанием бизнес-интересов, фактически санкционирует тайные убийства по всему миру, - подчеркнул председатель СБУ Василий Грицак. - Только совместными усилиями это возможно остановить“.

СБУ готова предоставить имеющиеся в Службе материалы и необходимую помощь международным расследователям для разоблачения преступной деятельности российских спецслужб в мире, добавили в ведомстве.

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Напомним, ранее в СБУ опубликовали имена, фамилии и личные номера наемников ЧПК “Вагнер“, которые могут быть причастны к убийствам российских журналистов в ЦАР.