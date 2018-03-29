В Павлограде задержан главарь организованной преступной группы

Преступники занимались сбытом наркотиков в особо крупных размерах.

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Военной прокуратурой Южного региона Украины совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области и спецподразделения Корд 10 января, при проведении негласных следственных (розыскных) действий, установлено местонахождение и задержан организатор организованной преступной группы гражданин Пономаренко, который находился в государственном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Указанный гражданин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 342 УК Украины.

“29.03.2018 Пономаренко А.В., оказав сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, скрылся с места задержания, и до сих пор скрывался от органов досудебного расследования“, уточняется в сообщении.

Следствием установлено, что в 2017 году Пономаренко организовал организованную преступную группу в составе пяти человек, которые под руководством последнего в течение 2017-2018 годов осуществляли на территории Днепропетровской области распространение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в крупных и особо крупных размерах.

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29 марта 2018 по результатам проведенных обысков в транспортном средстве Пономаренко обнаружено и изъято 24,85 г особо опасного наркотического средства, оборот которого запрещен - каннабиса, 1,26 г метамфетамина, а также тротил.

Стоит отметить, что Военной прокуратурой Южного региона Украины 2018 году в суд направлено три обвинительных акта в отношении других четырех участников этой ОПГ, двух из которых уже осуждили к реальному лишению свободы, приговоры по ним вступили в законную силу.

Как сообщалось 28 декабря, житомирский суд отпустил из-под стражи главу ОПГ Белое братство. Группировка Белое братство занимается наркобизнесом, рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами.