Найденный в Карпатах турист находится в реанимации

Спасенный Грищенко рассказал, что пытался разжечь костер, чтобы его заметили, но не успел.

У туриста Игоря Грищенко, которого спасатели пять суток искали в Карпатах, установлено переохлаждения организма. Он в сознании, им занимаются врачи.

Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталия Батыр.

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“По нашей информации, у него переохлаждение организма, а также обморожения пальцев рук и нижних конечностей. Состояние его здоровья более-менее нормальное, человек разговаривает, в сознании. Сейчас он находится в реанимационном отделении Свалявской ЦРБ (центральная районная больница - ред. ), проходит полное обследование, врачи им занимаются“, - сказала Батыр.

Она также сообщила подробности поисковой работы, в результате которой спасатели нашли Грищенко.

По ее словам, он был в сознании, когда его нашли. Спасенный Грищенко рассказал, что пытался разжечь костер, чтобы его заметили, но не успел.

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“Сначала он перезвонил своему товарищу, которому он накануне до этого звонил и говорил, чтобы его устанавливали по GPS-координатам. Сказал, что слышал грохот вертолетов, хотел разложить костер, чтобы его заметили, но не успел. Потом он позвонил на службу 101. Сказал, что у него разряжается телефон, очень мало времени. В короткой беседе сообщил нам определенные ориентиры, по которым уже установили его возможное местонахождение, где его в дальнейшем и обнаружили“, - сообщила Батыр.

Туриста нашли в горной местности в домике лесника, вблизи села Березники Свалявского района.

Напомним, в Карпатах нашли живым пропавшего пять дней назад лыжника из Киева. Об этом в ночь на 11 января сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.