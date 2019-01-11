Переговоры Константинополя с архиереями УПЦ МП велись тайно - архиепископ

Архиереям запрещали встречаться с представителями Константинополя, а сейчас их переход в ПЦУ пытаются притормозить деньгами депутаты.

Даниил рассказал о сложностях встреч с представителями УПЦ МП и том, как их пытаются подкупить деньгами bbc.com

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Архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США, который работал экзархом Вселенского патриарха в Украине четыре месяца, рассказал, что сложнее всего было найти контакты с представителями УПЦ МП. Об этом пишет BBC.

“Не было никаких проблем с наведением контактов с духовенством бывших УПЦ КП и УАПЦ, но представители УПЦ МП имели указания, которые пришли из Москвы: им было запрещено выходить с нами на контакт“, - отметил Даниил.

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По словам архиепископа, несмотря на запрет общаться, они шли на встречу. “Мы должны были найти, как и где встретиться, чтобы не создать условий, при которых их могли наказать за общение с нами“, - пояснил Даниил.

С другой стороны, нельзя было создавать предпосылки для обвинений Константинополя во вмешательстве во внутренние дела церкви. “Это были самые большие переживания“, - вспоминает архиепископ.

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При этом с представителем Варфоломея согласились встретиться 18 иерархов. “Большинство из них были и, мне кажется, по сей день готовы сделать шаг, чтобы влиться в новую поместную украинскую православную церковь“, - говорит архиерей.

“Их самое большое опасение было: что произойдет с нами? Какое наказание, санкции на нас будут наложены? То, что произошло с владыками Симеоном и Александром (запрет от УПЦ МП на богослужение и отлучение от епархии), - именно этого они боялись“, - пояснил Даниил.

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“Несмотря на то, что мы им гарантировали, что Константинополь защитит их, они все равно хотели увидеть, как этот процесс дойдет до конца. Томос будет, говорили они, - и тогда мы начнем делать какие-то радикальные шаги с нашим духовенством“, - рассказал архиепископ.

Он подчеркнул, что архиереям нужно было работать с их священниками, деканами, мирянами, чтобы не создать каких-либо препятствий, которые могли возникнуть на местах.

По его мнению, в ближайшее время значительная часть УПЦ МП, и это больше 18 архиеереев, в ближайшее время перейдет в ПЦУ.

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“Идут переговоры. Архиереи, которые были с нами на связи, сейчас разговаривают с владыкой Симеоном, с владыкой Епифанием, чтобы определить, как они могут прийти к ПЦУ всеми своими епархиями или частями этих епархий“, - рассказал Даниил.

С другой стороны, по его словам, есть и противовес: “Идет своеобразное финансирование от определенных олигархов, депутатов Верховной Рады на сегодняшний день, которые пытаются заблокировать этот процесс, помешать духовенству и архиереям сделать свой свободный выбор“.

Напомним, ранее сообщалось, что из Московского Патриархата в ПЦУ ушли около 50 приходов.