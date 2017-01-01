Политолог: Юго-восток начинает определяться в пользу Вилкула

Отмечая, что в группе претендентов на выход в финал, а это Порошенко/Зеленский/Ляшко, разрывы между ними в рамках социологической погрешности и оправдываются прогнозы по Гриценко, который традиционно демонстрируя высокие рейтинги в "межсозенье" ближе к активной фазе кампании их теряет, политолог Андрей Золотарев указывает на интерестные пертурбации в бело-голубой группе.

Так, по мнению эксперта, Вилкул/ Бойко/Мураев, куда сейчас сместились акценты. "Как и предполагалось Бойко и Вилкул "пошли навстречу другу" траектории правда у них разные. У одного вниз у другого вверх,. И дело здесь не в чьем то злом умысле, а в вещах абсолютно объективных. Запрос на перезагрузку, на обновление характерен для всех сегментов электорального поля в том, числе и для бело-голубой его части. Этому запросу ближе Вилкул, который выглядит живее и энергичнее. Чуть раньше мы видели переток голосов от Рабиновича к Мураеву, теперь впервые отмечается переток голосов от Бойко к Вилкулу. Как и в случае с Мураевым наезды власти добавляют Вилкулу баллы в глазах потенциальных избирателей" .

Золотарев считает, что в ходе качественных исследований а именно на фокус-группах эта проблема довольно заметна. "По тому же Бойко, что вспоминают респонденты? Как он вмазал Ляшко, а дальше затрудняются назвать. что-либо конкретное". И если для нардепа это неплохой "якорек" для электоральной памяти, считает эксперт, то для претендующего на лидерство этого критически мало. К тому же, по мнению политолога, инерция четырех летнего лидерства в ОппоБлоке перестает работать. Напротив в активе Вилкула как бренд ОппоБлока, да и разветвленная сеть партийных организаций с опорой на промышленные регионы юго-востока. "Выборы ведь это не только конкуренция лидеров, но и конкуренция политических машин через которые кампания доходит до низового уровня. Да и в конечном итоге партийный и организационный ресурс это способность мобилизовать избирателя в день выборов и защитить результат выборов в избирательных комиссиях. На этом фоне особыми успехами в партийном строительстве "За життя" похвастаться не может, партия остается скорее виртуальной".