Во вторник Гриценко допросит СБУ

Политика вызвали на допрос как свидетеля. Тему разговора партия не уточняет.

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Служба безопасности Украины вызвала лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на допрос 15 января. Об этом сообщила глава пресс-службы партии Кристина Бондаренко, передают Украинские Новости.

Гриценко вызвали в качестве свидетеля, уточнила Бондаренко. "Допрос запланирован на 11:00", - говорит глава пресс-службы партии.

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При этом в "Гражданской позиции отказались сообщить, в рамках какого дела Гриценко будет отвечать на вопросы следователей.

Ранее Гриценко обвинили в том, что он несет ответственность за распродажу украинской военной техники.