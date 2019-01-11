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Во вторник Гриценко допросит СБУ

Комментариев: 2
Политика вызвали на допрос как свидетеля. Тему разговора партия не уточняет.
Анатолию Гриценко придется сходить в СБУ 15 января
Анатолию Гриценко придется сходить в СБУ 15 января
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Служба безопасности Украины вызвала лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на допрос 15 января. Об этом сообщила глава пресс-службы партии Кристина Бондаренко, передают Украинские Новости.

Гриценко вызвали в качестве свидетеля, уточнила Бондаренко. "Допрос запланирован на 11:00", - говорит глава пресс-службы партии.

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При этом в "Гражданской позиции отказались сообщить, в рамках какого дела Гриценко будет отвечать на вопросы следователей.

Ранее Гриценко обвинили в том, что он несет ответственность за распродажу украинской военной техники.

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Теги: Гриценко, СБУ, допрос, свидетель, партия
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Комментариев (2)
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Boxerogos    11.01.2019, 12:11
Оценка:  +1
Boxerogos
А вы не допрашивайте,а сажайте в СИЗО.И Гриценко и Тимошенко и Зеленского и Рабиновича и Бойко и Мураева и Вилкула и Ляшко.По подозрению в работе на Кремль.Пусть останется лишь один кандидат:Педя Пuдорошенко.
kapablankas    11.01.2019, 12:14
Оценка:  +2
kapablankas
возле ЦИК засаду поставить и кто с папирами сразу к деду Лукьяну
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