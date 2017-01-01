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Кандидат в президенты Украины Шевченко ищет жену

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"Кандидатки" в жены могут заполнить электронную форму на сайте политика.
Шевченко ищет жену
Шевченко ищет жену
скриншот

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Кандидат в президенты Украины, экс-министр экологии Игорь Шевченко в сети объявил кампанию по поиску жены.

Об этом он написал на своей странице в Facebook

“Да, я хочу найти свою любовь, хочу создать семью, хочу детей“, - написал он. 

Затем он выложил фотографию билборда на одной из трасс, на котором написано, что он ищет жену.

“Процесс пошел, и его уже не остановить“, - подписал Шевченко снимок. 

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На официальном сайте предвыборной кампании политика также разместили форму для заполнения, где “кандидат“ в жены может внести данные о себе.

Шевченко ищет жену
Шевченко ищет жену
скриншот

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Напомним, на сайте Команды Зеленского всего за два дня якобы набралось 200 тысяч желающих вступить в эту команду, однако счетчик людей, которые заполнили соответствующую анкету, не связан с настоящим числом зарегистрированных. На висящую на заглавной странице сайта цифру влияет прописанный веб-мастерами скрипт.

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Теги: кандидат, кандидатки, президент, жена, выборы
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