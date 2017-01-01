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На Сумщине прорвало нефтепровод

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Из-за аварии в Ахтырском районе произошел разлив нефти .
Произошел разлив нефти
Произошел разлив нефти
скриншот из видео

На территории Чернетчинской ОТГ Ахтырского района Сумской области произошла авария, которая привела к разливу нефти.

Об этом сообщает Depo.Сумы со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию области.

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“9 января в результате разгерметизации нефтепровода Бугроватое-Рибальци Бугруватовское месторождения НГДУ Ахтырканефтегаз ПАО Укрнафта не землях Чернетчинске ОТГ Ахтырского района произошла авария“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 12 декабря, на нефтепроводе Дружба нашли незаконную врезку.

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Теги: нефть, нефтепровод, прорыв, Суиская область
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