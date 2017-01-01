МИД составил пошаговую инструкцию к выборам для украинцев в РФ

Вместе с тем пребывающим в России гражданам рекомендуют голосовать в Украине по месту регистрации.

МИД рекомендует заранее проверить себя в списках избирателей, но пока регистрация на сайте Госреестра не работает facebook.com/pg/UkraineMFA

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Украинцам, проживающих или пребывающим в РФ, рекомендуют голосовать по месту регистрации в Украине. Об этом сообщил МИД в ответ на запрос УНН.

В ведомстве еще раз подчеркнули, что пять избирательных участков в РФ были закрыты.

Теперь посольство Украины в Финляндии отвечает за ликвидированные участки при посольстве Украины в РФ и генконсульстве в Санкт-Петербурге, посольство Украины в Казахстане - за участки при консульствах Украины в Екатеринбурге и Новосибирск.

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Посольство Украины в Грузии отвечает за голосование граждан Украины, которые раньше голосовали на участке при Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону.

“Вместе с тем, гражданам Украины, которые временно находятся в РФ и имеют паспорта гражданина Украины, рекомендуем голосовать по месту своей регистрации в Украине“, - подчеркнули в МИД. Им, как и другим украинцам за границей, необходимо заранее позаботиться о включении в списки избирателей.

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Узнать, включен ли избиратель в Госреестр, и правильно ли указаны там его данные, можно через “Личный кабинет избирателя“ на странице сайте Госреестра избирателей, отмечает ведомство.

Для этого нужно зарегистрироваться в “Личном кабинете избирателя“ и сделать соответствующий запрос.

МИД также составил пошаговую памятку для украинцев, пребывающих за границей, для включения их в списки избирателей. Кроме сайта Госреестра избирателей, включение в список может также подтвердить заграничное дипломатическое учреждение Украины по месту жительства избирателя. Также можно подать письменный запрос о наявности в списке Госреестра.

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Если наличие избирателя в списке подтверждено и данные верны, он должен в день голосования прийти с загранпаспортом или временным удостоверением гражданина Украины на заграничный избирательный участок.

Если данные неверны, стоит обратиться лично или отправить по почте в зарубежную дипмиссию Украины информацию для постановки на консульский учет, подав заявление с документами, подтверждающими данные избирателя.

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В данный момент сайт Госреестра избирателей, правда, не позволяет зарегистрироваться и проверить свое наличие в списке избирателей. Он выдает ошибку и просит попробовать позже.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что избирательные участки в РФ оказались бы под колпаком ФСБ.