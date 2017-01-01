Под Львовом упавшая стрела автокрана убила молодого мужчину

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

На Пустомитивщине во Львовской области на одном из предприятий 10 января произошел несчастный случай - погиб работник предприятия, на которого упала стрела крана.

Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Нацполиции области.

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“В полицию поступило сообщение о том, что около 10:30 на одном из предприятий, которое расположено в одном из сел района, в результате падения стрелы автокрана МАН погиб мастер, который проводил ремонтные работы. От полученных травм 29-летний житель одного из сел Городокского района скончался на месте происшествия“, - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в ноябре на стройке в Киеве упал кран.

Также в январе 2018 года возле Ивано-Франковска кран упал на грузовик, два человека погибли.