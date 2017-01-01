В Хмельницкой области менингит убил 11-месячного младенца
Читай также: В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Чемеровецком районе Хмельницкой области от менингита умер 11-месячный ребенок. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Хмельницкой ОГА Оксана Поддубная, передает УНН.
Младенец скончался 10 января в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Чемеровецкой ЦРБ. Он поступил в больницу в тот же день, и его сразу госпитализировали в инфекционное отделение в крайне тяжелом состоянии.
Читай также: Пожар в Харьковской области: погибли несовершеннолетняя мать с младенцем
“Был поставлен диагноз “менингококковая инфекция, инфекционно-токсический шок 2-3 степени. Ребенок умер“, - сообщила Поддубная.
Младенец заболел 9 января. Около 18:00 родители вызвали семейного врача, но он назначил жаропонижающие препараты.
Ранее сообщалось, что в Чернигове от гриппа умерла беременная женщина. Кроме того, перед Новым годом на Харьковщине непривитый младенец умер от гриппа.