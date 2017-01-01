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В Хмельницкой области менингит убил 11-месячного младенца

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Малыш заболел еще 9 января, но поступил в больницу только 10 числа.
Младенцу сначала выписали жаропонижающие, и только на следующий день забрали в больницу
Младенцу сначала выписали жаропонижающие, и только на следующий день забрали в больницу
unn.com.ua

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В Чемеровецком районе Хмельницкой области от менингита умер 11-месячный ребенок. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Хмельницкой ОГА Оксана Поддубная, передает УНН.

Младенец скончался 10 января в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Чемеровецкой ЦРБ. Он поступил в больницу в тот же день, и его сразу госпитализировали в инфекционное отделение в крайне тяжелом состоянии. 

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“Был поставлен диагноз “менингококковая инфекция, инфекционно-токсический шок 2-3 степени. Ребенок умер“, - сообщила Поддубная. 

Младенец заболел 9 января. Около 18:00 родители вызвали семейного врача, но он назначил жаропонижающие препараты. 

Ранее сообщалось, что в Чернигове от гриппа умерла беременная женщина. Кроме того, перед Новым годом на Харьковщине непривитый младенец умер от гриппа.

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Теги: младенец, менингит, смерть, инфекция, больница
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