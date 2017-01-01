Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Днепром угарным газом отравились 7 человек, среди них - 4 детей

Комментариев: 0
Полиция открыла уголовное производство.
Госпитализированы дети - 6, 11 и двое 14 лет
Госпитализированы дети - 6, 11 и двое 14 лет
depositphotos.com

В селе Рудки Царичанского района Днепропетровской области угарным газом отравились 7 человек, среди пострадавших – четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Читай также: Кот впервые в жизни мяукнул и спас жизнь хозяевам

“Инцидент произошел 11 января около 9 утра в с. Рудки Царичанского района. Из частного дома в больницу были доставлены 7 человек, среди которых четверо детей - двое 2004, 2007 и в 2012 годов рождения“, - говорится в сообщении.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в ноябре 2018 года, в городе Бердичев трех чиновников коммунального предприятия привлекут к ответственности за гибель восьмерых человек от угарного газа.

Поделись:
Теги: газ, отравление, Днепропетровская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь