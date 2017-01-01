Под Днепром угарным газом отравились 7 человек, среди них - 4 детей

Полиция открыла уголовное производство.

Госпитализированы дети - 6, 11 и двое 14 лет depositphotos.com

В селе Рудки Царичанского района Днепропетровской области угарным газом отравились 7 человек, среди пострадавших – четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

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“Инцидент произошел 11 января около 9 утра в с. Рудки Царичанского района. Из частного дома в больницу были доставлены 7 человек, среди которых четверо детей - двое 2004, 2007 и в 2012 годов рождения“, - говорится в сообщении.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в ноябре 2018 года, в городе Бердичев трех чиновников коммунального предприятия привлекут к ответственности за гибель восьмерых человек от угарного газа.