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Украинец пытался въехать в Польшу по поддельным документам

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39-летнего гражданина Украины задержали пограничники в Познани.
Украинец согласился оплатить штраф
Украинец согласился оплатить штраф
unn.com.ua

Гражданин Украины вместо действительного паспорта при прохождении пограничного контроля показал поддельное венгерское удостоверение личности. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

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39-летнего гражданина Украины задержали пограничники в Познани. До выезда из Польши он будет находиться в Центре для иностранцев в Перемышле. 

“Во время пограничного контроля мужчина представил венгерское удостоверение личности. Это удостоверение, после его изучения, оказалось поддельным. Мужчина после задержания признался, что имеет с собой также украинский биометрический паспорт, действительный до 2027 года, подтверждающий его личность и законное пребывание на территории Польши“, - сообщила пресс-секретарь Надодрянського отдела Пограничной службы майор Иоанна Конечняк.

По словам Конечняк, 39-летний гражданин Украины прилетел в Польшу из Киева. Мужчина сказал пограничникам, что за фальшивый документ он заплатил в Испании 3,5 тыс. евро.

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Украинец добровольно согласился оплатить за нарушение закона штраф в размере 1000 злотых. Его также обязали покинуть территорию Республики Польша.

Напомним, в пункте пропуска Дорогуск на польско-украинской границе задержан гражданин Украины, который пытался провезти на родину артиллерийское орудие - гаубицу.

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Теги: Украина, Польша, граница, документы, подделка
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