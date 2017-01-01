Украинец пытался въехать в Польшу по поддельным документам

39-летнего гражданина Украины задержали пограничники в Познани.

Гражданин Украины вместо действительного паспорта при прохождении пограничного контроля показал поддельное венгерское удостоверение личности.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

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39-летнего гражданина Украины задержали пограничники в Познани. До выезда из Польши он будет находиться в Центре для иностранцев в Перемышле.

“Во время пограничного контроля мужчина представил венгерское удостоверение личности. Это удостоверение, после его изучения, оказалось поддельным. Мужчина после задержания признался, что имеет с собой также украинский биометрический паспорт, действительный до 2027 года, подтверждающий его личность и законное пребывание на территории Польши“, - сообщила пресс-секретарь Надодрянського отдела Пограничной службы майор Иоанна Конечняк.

По словам Конечняк, 39-летний гражданин Украины прилетел в Польшу из Киева. Мужчина сказал пограничникам, что за фальшивый документ он заплатил в Испании 3,5 тыс. евро.

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Украинец добровольно согласился оплатить за нарушение закона штраф в размере 1000 злотых. Его также обязали покинуть территорию Республики Польша.

Напомним, в пункте пропуска Дорогуск на польско-украинской границе задержан гражданин Украины, который пытался провезти на родину артиллерийское орудие - гаубицу.