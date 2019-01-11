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В Черкасской области школьницу нашли мертвой дома

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В Умани 15-летнюю школьницу обнаружили мертвой в собственном доме. Смерть наступила от отравления неизвестными медпрепаратами.
Смерть наступила от отравления неизвестными медпрепаратами
Смерть наступила от отравления неизвестными медпрепаратами
hromadske-uman.info

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В Умани Черкасской области 15-летнюю девушку обнаружили без признаков жизни в собственном доме. Тело школьницы обнаружили ее родные.

Об этом сообщает в пятницу, 11 января, местное издание Hromadske Uman.

По данным издания, девушка училась в городской школе №7, проживала с бабушкой. Смерть наступила после того, как школьница напилась неизвестных медицинских препаратов.

Сейчас правоохранители устанавливают причины самоубийства.

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Ранее на Большой Житомирской в Киеве 9 января обнаружили тело 15-летнего подростка, который исчез на Рождество.

Перед этим сообщалось, что в селе Александровское Кегичевского района Харьковской области в хозяйственной постройке по месту жительства нашли повешенным 10-летнего мальчика.

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Теги: дети, самоубийство, подростки, школьники, суицид, Умань, Черкасская область
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Источник: korrespondent.net

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