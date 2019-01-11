Партия Гриценко выдвинула его кандидатом в президенты
За кандидатуру Анатолия Гриценко проголосовали все делегаты съезда партии.
Читай также: Гриценко не способен стать президентом Украины, - Саакашвили
Партия “Гражданская позиция“ выдвинула в президенты Анатолия Гриценко. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.
“Во время Съезда делегаты рассмотрели три вопроса: о выдвижении кандидата на выборы президента, о довыборах Координационного совета партии и о довыборах Совета партии“, - говорится в сообщении.
Читай также: Гриценко несет ответственность за упадок ВВС Украины - аналитик
На Съезде присутствовали 265 делегатов и более 70 приглашенных лиц. Делегаты были представлены от 22 региональных организаций. За кандидатуру Гриценко проголосовали все присутствующие делегаты.
Напомним, ранее сообщалось, что Анатолия Гриценко вызвали на допрос в СБУ 15 января.