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Партия Гриценко выдвинула его кандидатом в президенты

Комментариев: 3
За кандидатуру Анатолия Гриценко проголосовали все делегаты съезда партии.
Партия Гриценко выдвинула его кандидатом в президенты
gp.org.ua

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Партия “Гражданская позиция“ выдвинула в президенты Анатолия Гриценко. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

“Во время Съезда делегаты рассмотрели три вопроса: о выдвижении кандидата на выборы президента, о довыборах Координационного совета партии и о довыборах Совета партии“, - говорится в сообщении.

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На Съезде присутствовали 265 делегатов и более 70 приглашенных лиц. Делегаты были представлены от 22 региональных организаций. За кандидатуру Гриценко проголосовали все присутствующие делегаты.

За выдвижение Гриценко проголосовали все делегаты съезда
За выдвижение Гриценко проголосовали все делегаты съезда
gp.org.ua

Напомним, ранее сообщалось, что Анатолия Гриценко вызвали на допрос в СБУ 15 января.

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Теги: Гриценко, Гражданская позиция, выборы президента, ЦИК, партия, кандидаты
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Комментариев (4)
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Sancho-s    11.01.2019, 15:01
Оценка:  0
Sancho-s
Ему можно отдать голос только за его усы)
Peyot    11.01.2019, 14:17
Оценка:  +3
Peyot
продавший самый большой кусок армии и прикарманивший деньги идет управлять теперь всей страной нуну)))
ЕЖИК69    11.01.2019, 14:18
Оценка:  +2
ЕЖИК69
100%
alex-zol    11.01.2019, 14:24
Оценка:  +1
alex-zol
тут с тобой соглашусь, касательно этого кандидата.
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