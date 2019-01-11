Партия Гриценко выдвинула его кандидатом в президенты

За кандидатуру Анатолия Гриценко проголосовали все делегаты съезда партии.

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Партия “Гражданская позиция“ выдвинула в президенты Анатолия Гриценко. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

“Во время Съезда делегаты рассмотрели три вопроса: о выдвижении кандидата на выборы президента, о довыборах Координационного совета партии и о довыборах Совета партии“, - говорится в сообщении.

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На Съезде присутствовали 265 делегатов и более 70 приглашенных лиц. Делегаты были представлены от 22 региональных организаций. За кандидатуру Гриценко проголосовали все присутствующие делегаты.

За выдвижение Гриценко проголосовали все делегаты съезда gp.org.ua

Напомним, ранее сообщалось, что Анатолия Гриценко вызвали на допрос в СБУ 15 января.