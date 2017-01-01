Обморожение: Шестерым черниговцам ампутировали пальцы

Самостоятельно отогревать обмороженные места, особенно горячей водой, категорически нельзя.

Пострадавшие обратились к врачам поздно - когда уже начался гной и зловонный запах depositphotos.com

Врачи Черниговской областной клинической больнице ампутировали пальцы ног шести пострадавшим от мороза пациентам.

Об этом рассказал УНН заведующий ожогового отделения Виктор Яременко.

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“С началом морозов в амбулаторию ежесуточно поступают люди с обморожениями разной степени. Сейчас шесть находятся у нас в отделении на стационарном лечении. Всем было проведено ампутацию пальцев ног“, - рассказал Яременко.

Всех пострадавших привезла “скорая“. Заведующий добавил, что у большинства из доставленных людей с обморожениями уже началось загноение.

“Они обратились когда начался гной, зловонный запах, вот они тогда уже обращаются. Самолечение, лечатся, даже некоторые самоампутируют. Большинство это люди, которые злоупотребляют алкоголем“, - добавил врач.

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Виктор Яременко добавляет, что в случае подозрения на обморожение, нужно немедленно обращаться к медикам. Самостоятельно отогревать обмороженные места, особенно горячей водой, нельзя, чтобы не вызвать тромбоз сосудов. Нужно действовать постепенно: зайти в теплое помещение, выпить горячего чая, наложить ватно-мерлеву повязку.

Как сообщалось в ноябре, российском городе Воронеж умерла пенсионерка, которой врачи ампутировали “не ту ногу“.