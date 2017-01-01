Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе поймали школьных воров: Выносили компьютеры

Комментариев: 0
От рук злоумышленников пострадали школы Приморского и Малиновского районов.
В Одессе поймали школьных воров: Выносили компьютеры
© dumskaya.net
Фото 1/11
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
  • В Одессе задержали серийных школьных воров
В Одессе поймали школьных воров: Выносили компьютеры
В Одессе задержали серийных школьных воров
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Одессе сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые обкрадывали компьютерные классы местных школ.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Читай также: В Житомире поймали опасную банду, нападавшую на таксистов

В ходе расследования детективы смогли выйти на след трех ранее судимых одесситов, которые на постоянной основе совершали кражи различной техники из школ города. С помощью сотрудников батальона полиции особого назначения ГУНП преступники были задержаны.

"Дельцы проникали в школьные помещения через окна и выносили всю технику, оставляя детей без компьютеров, телевизоров, проекторов и другого оборудования, необходимого для учебного процесса", — говорится в сообщении.

Количество краж не уточняется, однако известно, что от рук злоумышленников пострадали школы Приморского и Малиновского районов. Сейчас проверяется причастность этих лиц к совершению других краж на территории города.

Как сообщалось 29 декабря, банда мужчин в камуфляже ограбила киевлянина.

Поделись:
Теги: Одесса, школа, воровство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь