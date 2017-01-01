В Одессе поймали школьных воров: Выносили компьютеры

От рук злоумышленников пострадали школы Приморского и Малиновского районов.

В Одессе сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые обкрадывали компьютерные классы местных школ.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

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В ходе расследования детективы смогли выйти на след трех ранее судимых одесситов, которые на постоянной основе совершали кражи различной техники из школ города. С помощью сотрудников батальона полиции особого назначения ГУНП преступники были задержаны.

"Дельцы проникали в школьные помещения через окна и выносили всю технику, оставляя детей без компьютеров, телевизоров, проекторов и другого оборудования, необходимого для учебного процесса", — говорится в сообщении.

Количество краж не уточняется, однако известно, что от рук злоумышленников пострадали школы Приморского и Малиновского районов. Сейчас проверяется причастность этих лиц к совершению других краж на территории города.

Как сообщалось 29 декабря, банда мужчин в камуфляже ограбила киевлянина.