Убийцы российских журналистов в Африке воевали за ОРДЛО - СБУ

Предположительно причастные к смерти Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля наемники принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Причастные к убийству в ЦАР наемники воевали и на Донбассе ssu.gov.ua

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Большинство наемников ЧВК “Вагнер“, предположительно причастных к убийству российских журналистов в ЦАР, участвовали в боевых действиях на Донбассе со стороны ОРДЛО. Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, передает УНИАН.

СБУ не занимается расследованием убийства российских журналистов, отметил при этом Гуськов. Однако, по его словам, еще в октябре 2017 года глава ведомства Василий Грицак обещал информировать общественность о преступлениях “ЧВК Вагнер“ не только в Украине, но и в других странах.

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“В процессе документирования преступлений мы получили информацию, которая свидетельствует, что эти наемники сегодня убивают не только в Украине и Сирии, но и в других странах мира“, - подчеркнул Гуськов.

В рамках этой работы была получена информация о конкретных лицах, причастных к убийству Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля. Большинство из них принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований, отметил Гуськов.

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Напомним, ранее сообщалось, что Центр “Досье“ Михаила Ходорковского подтвердил данные СБУ о лицах, причастных к смерти троих журналистов в Африке.