Массовая драка: В Николаеве конфликтовали 20 таксистов

Причины инцидента точно не известны.

В центре города Николаев в ночь на пятницу, 11 января, произошла массовая драка, в которой принимало участие около 15-20 человек.

Об этом сообщает местное издание Novosti-N.

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Уточняется, что драка началась на парковке возле City Center, возле входа в боулинг-клуб, где собралось около десятка автомобилей такси. Несколько человек сошлись в словесной перепалке, которая переросла в драка.

“Между тем, к месту инцидента продолжали подъезжать автомобили такси, так что буквально через несколько минут их было уже более двух десятков“, - уточняет издание.

Драка прекратилась сразу после того, как на место происшествия приехала полиция. Причины инцидента до конца не выяснены. По словам одних таксистов, конфликт возник между водителем и пассажирами. Другие утверждают, что ссора произошла между самими таксистами.

Как сообщалось в ноябре, массовая драка произошла в Одессе - защитники стройки напали на активистов.