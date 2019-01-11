Россия о катастрофе МН17: "Виновные не определены, перспективы дела туманны"
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Россия не планирует признавать вину за атаку на МН17 в небе на Донецкой областью летом 2014 года. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает УНИАН.
“Правительство Нидерландов регулярно отчитается перед парламентом своей страны о ходе расследования катастрофы Боинга, но как мы видим, следствие буксует, возникает соблазн возложить всю ответственность, как всегда, на Россию“, - говорит она.
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“С момента гибели самолета прошло уже более четырех лет. Расследование так и не завершено, важные обстоятельства произошедшего до сих пор не прояснены“, - утверждает Захарова.
По ее словам, в мае 2018 года Гаага совместно с Канберрой, “явно форсируя события“, выдвинула против России официальные обвинения в причастности к катастрофе рейса МН17.
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Обвинения не подкрепили доказательствами, уверяет Захарова. Трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РФ по поводу катастрофы не состоялись из-за различия подходов сторон, заявила она.
“Нидерланды и Австралия заинтересованы лишь в обсуждении юридической ответственности России и вытекающих из нее последствий – то есть требуют от нас признать вину в гибели малазийского Боинга и в общем-то покаяться“, - считает спикер МИД РФ.
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“Такая ультимативная постановка вопроса, конечно, Россию не устраивает“, - подчеркнула Захарова. “Расследование не завершено, виновные не определены, перспективы суда по данному делу туманны“, - уверяет спикер.
У России много вопросов к следствию. Среди них - незакрытие воздушного пространства для гражданских самолетов над Донбассом и отсутствие “внятной реакции“ на заявление Минобороны РФ об украинской принадлежности ракеты. Захарова призвала Нидерланды “отказаться от ультиматумов“.
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Напомним, ранее Нидерланды обещали подготовить родственников жертв катастрофы к суду в Гааге против России.
да многостаночное ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць, BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза?
А может просто НеадекватнымГуаном лучше?
что ты под одной новостью скачешь с никак на ник, Boxerogos-Антибес-Антибот-Антир аб-Простакк-Негорро и т.д. и т.п.?
Иначе быть и не может ....
Против РОССИИ ничего нет , а хозяева с Вашингтона своих холопов не сдадут ....)))
А так , всё это пыль недостойная внимания , из той же серии , что и скрипали , вмешательство в выборы , ну и дальше по списку .....
Всего уже и не упомнить в чём РОССИЯ " виновата " ....)))
ДУРИЛКА УКРОПНАЯ ..... )))
А крымский мост есть ))))
И как раз именно ваши россияне и сбили пассажирский Боинг над оккупированным россией Донбассом (((
Какого вова вообще сунулся в Украину с оружием и начал эту войну???
Какие вам нахрен стандарты НАТО ?! ))))
Нет оправданий этой российской оккупации. Просто царек ботоксный так захотел.