Россия о катастрофе МН17: "Виновные не определены, перспективы дела туманны"

Признавать свою вину в РФ не планируют, зато интересуются отсутствием реакции на обвинение Украины в атаке на самолет.

Захарова не понимает, почему нет ответа на обвинение Украины в атаке на боинг МН17 EPA/UPG

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Россия не планирует признавать вину за атаку на МН17 в небе на Донецкой областью летом 2014 года. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает УНИАН.

“Правительство Нидерландов регулярно отчитается перед парламентом своей страны о ходе расследования катастрофы Боинга, но как мы видим, следствие буксует, возникает соблазн возложить всю ответственность, как всегда, на Россию“, - говорит она.

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“С момента гибели самолета прошло уже более четырех лет. Расследование так и не завершено, важные обстоятельства произошедшего до сих пор не прояснены“, - утверждает Захарова.

По ее словам, в мае 2018 года Гаага совместно с Канберрой, “явно форсируя события“, выдвинула против России официальные обвинения в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Обвинения не подкрепили доказательствами, уверяет Захарова. Трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РФ по поводу катастрофы не состоялись из-за различия подходов сторон, заявила она.

“Нидерланды и Австралия заинтересованы лишь в обсуждении юридической ответственности России и вытекающих из нее последствий – то есть требуют от нас признать вину в гибели малазийского Боинга и в общем-то покаяться“, - считает спикер МИД РФ.

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“Такая ультимативная постановка вопроса, конечно, Россию не устраивает“, - подчеркнула Захарова. “Расследование не завершено, виновные не определены, перспективы суда по данному делу туманны“, - уверяет спикер.

У России много вопросов к следствию. Среди них - незакрытие воздушного пространства для гражданских самолетов над Донбассом и отсутствие “внятной реакции“ на заявление Минобороны РФ об украинской принадлежности ракеты. Захарова призвала Нидерланды “отказаться от ультиматумов“.

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Напомним, ранее Нидерланды обещали подготовить родственников жертв катастрофы к суду в Гааге против России.