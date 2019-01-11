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Россия о катастрофе МН17: "Виновные не определены, перспективы дела туманны"

Комментариев: 41
Признавать свою вину в РФ не планируют, зато интересуются отсутствием реакции на обвинение Украины в атаке на самолет.
Захарова не понимает, почему нет ответа на обвинение Украины в атаке на боинг МН17
Захарова не понимает, почему нет ответа на обвинение Украины в атаке на боинг МН17
EPA/UPG

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Россия не планирует признавать вину за атаку на МН17 в небе на Донецкой областью летом 2014 года. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает УНИАН. 

“Правительство Нидерландов регулярно отчитается перед парламентом своей страны о ходе расследования катастрофы Боинга, но как мы видим, следствие буксует, возникает соблазн возложить всю ответственность, как всегда, на Россию“, - говорит она. 

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“С момента гибели самолета прошло уже более четырех лет. Расследование так и не завершено, важные обстоятельства произошедшего до сих пор не прояснены“, - утверждает Захарова. 

По ее словам, в мае 2018 года Гаага совместно с Канберрой, “явно форсируя события“, выдвинула против России официальные обвинения в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Обвинения не подкрепили доказательствами, уверяет Захарова. Трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РФ по поводу катастрофы не состоялись из-за различия подходов сторон, заявила она. 

“Нидерланды и Австралия заинтересованы лишь в обсуждении юридической ответственности России и вытекающих из нее последствий – то есть требуют от нас признать вину в гибели малазийского Боинга и в общем-то покаяться“, - считает спикер МИД РФ. 

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“Такая ультимативная постановка вопроса, конечно, Россию не устраивает“, - подчеркнула Захарова. “Расследование не завершено, виновные не определены, перспективы суда по данному делу туманны“, - уверяет спикер. 

У России много вопросов к следствию. Среди них - незакрытие воздушного пространства для гражданских самолетов над Донбассом и отсутствие “внятной реакции“ на заявление Минобороны РФ об украинской принадлежности ракеты. Захарова призвала Нидерланды “отказаться от ультиматумов“.

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Напомним, ранее Нидерланды обещали подготовить родственников жертв катастрофы к суду в Гааге против России.

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Теги: РФ, МН17, Донбасс, боинг, катастрофа, суд, жертвы
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Комментариев (41)
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Kahin    11.01.2019, 16:28
Оценка:  0
Kahin
Через час после того как сбили самолет МН17 все гос АНАЛЫ Эрефии сообщили о том, что ДыНыРы сбило самолет с украинскими воинами. Потом конечно начали ворозиться.
Антибес    11.01.2019, 16:33
Оценка:  0
Антибес
Правда?А может за час до взлёта они это передали?)))))))))))
Колишній-східняк    11.01.2019, 16:12
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Куда подевались домыслы о том, что украинский БУК за цель имел самолёт Путина, а вовсе не малайзийский боинг? Но самолёт путина якобы в последний момент сменил маршрут...А куда испарилась версия о б украинских истребителях, которые якобы видел российский спутник?
Антибес    11.01.2019, 16:16
Оценка:  -8
Антибес
Ты бы поменьше употреблял пойла на основе стекломоя,состряпанного в Конотопе.))))))))))))
WTF2wtf    11.01.2019, 16:19
Оценка:  +4
WTF2wtf
Явно больная тема для путинских троллей,
да многостаночное ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць, BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза?
WTF2wtf    11.01.2019, 16:21
Оценка:  +3
WTF2wtf
или называть тебя Гуном, как ты там себя величаешь? НеистовыйГун, ГунВсемогущим?
А может просто НеадекватнымГуаном лучше?
Антибес    11.01.2019, 16:21
Оценка:  -5
Антибес
Ты действительно дебил,или тебе только нравится им казаться?))))))))))))
Антибес    11.01.2019, 16:11
Оценка:  -9
Антибес
А что,разве кто-нибудь доказал причастность Раши к этой трагедии?Ну,кроме пары штатных потрохоботов,которые высрались в этой ветке под разными аккаунтами...
ВыВсеВрети    11.01.2019, 16:14
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
в Голландии доказали и документы есть(настоящие)
Колишній-східняк    11.01.2019, 16:15
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Так раша ж требует сериал в несколько сезонов, где с расстояния в десять метров во всех деталях засняли бы факт залпа российского БУКа по малайзийскому самолёту. Иначе никак не признаёт. Ну, правда, нет такого кино! Не было там в степи в этот момент кинооператора, который бы это заснял.
WTF2wtf    11.01.2019, 16:16
Оценка:  +4
WTF2wtf
Подгорает у путинских,
что ты под одной новостью скачешь с никак на ник, Boxerogos-Антибес-Антибот-Антир аб-Простакк-Негорро и т.д. и т.п.?
    11.01.2019, 16:10
Оценка:  -8
Ключевая фраза ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЛА ТУМАННЫ .....
Иначе быть и не может ....
Против РОССИИ ничего нет , а хозяева с Вашингтона своих холопов не сдадут ....)))
ВыВсеВрети    11.01.2019, 16:15
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
это так думал пу.
Колишній-східняк    11.01.2019, 16:04
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Я, например, в тот же день слушал материалы радиоперехвата, где сепары торжествовали относительно сбитого украинского транспортника. А потом появились разговоры о том, что нет там среди убитых никаких военных, а есть иностранные гражданские, в том числе и дети. Потом это всё быстро исчезло из сети.
Колишній-східняк    11.01.2019, 16:05
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Заранее подделать и приготовить такую дезу просто невозможно.
    11.01.2019, 16:02
Оценка:  -8
Если бы против РОССИИ были какие-то действительно факты , их бы опубликовали уже давным давно .....
А так , всё это пыль недостойная внимания , из той же серии , что и скрипали , вмешательство в выборы , ну и дальше по списку .....
Всего уже и не упомнить в чём РОССИЯ " виновата " ....)))
ВыВсеВрети    11.01.2019, 16:07
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
таки да, ты прав она виновата и ответит за это! и сколько поколений будут платить?!
    11.01.2019, 16:12
Оценка:  -5
Приведи пример " платежей " РОССИИ ....?
ДУРИЛКА УКРОПНАЯ ..... )))
ВыВсеВрети    11.01.2019, 16:18
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
аргумент железный на росии....))))))
ВыВсеВрети    11.01.2019, 15:53
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
а на росии правда когда нибудь была???!!! ну хотя бы один пример, можно?
    11.01.2019, 16:04
Оценка:  -5
Тыща в день есть ?
А крымский мост есть ))))
ВыВсеВрети    11.01.2019, 16:08
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
так еще весна не пришла!!!))))))
ВыВсеВрети    11.01.2019, 16:09
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
и да и за это росия заплатит...
    11.01.2019, 16:14
Оценка:  -5
Да , ты главное жди , и в ЕС тебя голодранца возьмут , и в НАТО .... )))
ВыВсеВрети    11.01.2019, 16:17
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
я жду, и дождусь когда на росии будут выть вурдалаки...))))))
Колишній-східняк    11.01.2019, 16:22
Оценка:  -3
Колишній-східняк
А что, кто-то сомневался, что его таки строят?
Колишній-східняк    11.01.2019, 15:51
Оценка:  +7
Колишній-східняк
А что же делать с российским БУКом, который заехал на территорию Украины аккурат перед перед катастрофой, и тут же, после оной, быстро ретировался назад в эрефию? Совпадение? Не думаю.
Boxerogos    11.01.2019, 15:53
Оценка:  -10
Boxerogos
А есть видео где этот"российский"бук осуществляет пуск ракет?Или может быть у наших"героев"нет ЗРК"Бук"?)))))))))))) )
ВыВсеВрети    11.01.2019, 15:57
Оценка:  0
ВыВсеВрети
все давно доказано, экспертизы химические были (закупали ваши ракеты для этого, в Украине таких ракет нет и не было!)
Колишній-східняк    11.01.2019, 15:57
Оценка:  +4
Колишній-східняк
А хули он на территории Донбасса вообще тогда делал и почему так быстро дал дёру? Да еще и с тремя ракетами вместо четырёх, с которыми заехал? Ведь по этим эпизодам есть многочисленные видеоматериалы.
WTF2wtf    11.01.2019, 15:58
Оценка:  +6
WTF2wtf
Boxerogos, для тебя свои только путинские оккупанты, украинофобко.
И как раз именно ваши россияне и сбили пассажирский Боинг над оккупированным россией Донбассом (((
Колишній-східняк    11.01.2019, 15:55
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Этот факт в тысячи перевешивает и домыслы относительно незакрытого пространства, которое и до того было незакрытое, и фантазии о каких-то номерных знаках ракеты, с которой был сбит самолёт.
aprilin    11.01.2019, 15:43
Оценка:  +4
aprilin
.кабуча
Boxerogos    11.01.2019, 15:42
Оценка:  -8
Boxerogos
Всe вопросы к Пuдоpoшенко.Он не закрыл воздушное пространство над зоной"АТО",а затем с его согласия наши"герои"из ЗРК"Бук",уничтожили этот самолёт с целью подставить сепаров и Россию.Только вот с доказательной базой,как и всегда,облажались...Власть сменится-правду узнаем.
сергей11    11.01.2019, 15:48
Оценка:  +4
сергей11
Правду мы и так знаем. Без ольгинцев и захеровой. Ей бы, лярве, встать перед миром на колени и покаяться, но, видать, лошадь не позволяет..
Boxerogos    11.01.2019, 15:51
Оценка:  -8
Boxerogos
Правда в том что ты хронически туп и неизлечимо упорот.А фактов в виде доказательств вины России как не было так и нет.Одни лишь голословные обвинения.))))))))))))
ВыВсеВрети    11.01.2019, 15:59
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
внимательно изучай материал, а то только методичкой пользуешься!
WTF2wtf    11.01.2019, 16:00
Оценка:  +7
WTF2wtf
Какого на Донбассе вообще делали ваши российские Буки, как и танки, грады, гаубицы и много прочего боевого железа из россии???
Какого вова вообще сунулся в Украину с оружием и начал эту войну???
    11.01.2019, 16:07
Оценка:  -5
А какого делают российские буки , танки , самолёты и многое другое на вооружении НА самой эуропэйськой и самай сильнай армии континента ?!
Какие вам нахрен стандарты НАТО ?! ))))
WTF2wtf    11.01.2019, 16:10
Оценка:  +4
WTF2wtf
Российским ботам остатся только косить под дебилов, как ты сейчас?
Нет оправданий этой российской оккупации. Просто царек ботоксный так захотел.
ВыВсеВрети    11.01.2019, 16:11
Оценка:  0
ВыВсеВрети
потерпи немного переход на натовский образец идет
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