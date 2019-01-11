В РФ считают дискриминацией недопуск их наблюдателей на выборы в Украине

Постпред ОБСЕ в РФ уверяет, что Бюро по демократическим институтам ОБСЕ уже написало об этом письмо в МИД Украины.

Россия требует зарегистрировать ее наблюдателей на выборы президента в Украине hurriyetdailynews.com

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В России считают “дискриминационным мероприятием“ недопущение российских наблюдателей на выборы в Украине. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает УНИАН.

“Это еще одна скандальная история, дискриминационная мера с явным политическим подтекстом“, - считает он.

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Лукашевич уверяет, что директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир в письме к главе МИД Украины Павлу Климкину назвала такой шаг недопустимым.

“Официально БДИПЧ приглашал все государства-участники направить своих экспертов, специалистов для участия в этой миссии, без ограничений“, - подчеркнул постпред.

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Напомним, ранее сообщалось, что МИД не собирается регистрировать российских представителей ОБСЕ наблюдателями на выборы президента Украины.