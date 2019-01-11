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В РФ считают дискриминацией недопуск их наблюдателей на выборы в Украине

Комментариев: 5
Постпред ОБСЕ в РФ уверяет, что Бюро по демократическим институтам ОБСЕ уже написало об этом письмо в МИД Украины.
Россия требует зарегистрировать ее наблюдателей на выборы президента в Украине
Россия требует зарегистрировать ее наблюдателей на выборы президента в Украине
hurriyetdailynews.com

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В России считают “дискриминационным мероприятием“ недопущение российских наблюдателей на выборы в Украине. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает УНИАН.

“Это еще одна скандальная история, дискриминационная мера с явным политическим подтекстом“, - считает он.

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Лукашевич уверяет, что директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир в письме к главе МИД Украины Павлу Климкину назвала такой шаг недопустимым.

“Официально БДИПЧ приглашал все государства-участники направить своих экспертов, специалистов для участия в этой миссии, без ограничений“, - подчеркнул постпред.

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Напомним, ранее сообщалось, что МИД не собирается регистрировать российских представителей ОБСЕ наблюдателями на выборы президента Украины.

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Теги: ОБСЕ, наблюдатели, РФ, выборы президента, Украина
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    11.01.2019, 16:25
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Да нам похер, что они там считают!
fkrfyfan    11.01.2019, 16:21
Оценка:  -4
fkrfyfan
Главное что вечно пьяный хряк президентом
Peyot    11.01.2019, 16:20
Оценка:  +2
Peyot
ну а что могут предложить на выборах граждане страны в которой выборов впринцыпе никогда не было? Орда власть захватила, ее приемники русие цари силой власть брали. совок - таже фигня вырезали всех несогласных. Есльцин танками взял власть, лилипутину по наследству передали...
Peyot    11.01.2019, 16:21
Оценка:  +2
Peyot
ни одних выборов за всю истории рфии не было... ни разу... что им делать на демократичных выборах как наблюдателям если они в принцыпе не понимаю что такое выборы?
зфкрщьф    11.01.2019, 16:05
Оценка:  +6
зфкрщьф
Бедненькие обиделись, как воровать и убивать так они первые, а как их нах*й посылают так скулят!
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