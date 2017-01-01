На границе с Польшей приостановят оформление грузовиков

Пропуск грузовиков будет приостановлен с 21:00 12 января до 03:00 14 января .

Польская сторона не будет осуществлять оформление и пропуск грузовиков УНИАН

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В трех пунктах пропуска на границе с Польшей 12-14 января 2019 года будет приостановлено оформление грузовиков.

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области в Facebook.

По сообщению львовской таможни, пропуск грузовых автомобилей будет приостановлен с 21:00 12 января до 03:00 14 января.

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Отмечается, что в указанный период в пунктах пропуска Шегини-Медика, Краковец-Корчевая и Рава-Русская-Хребенное будут недоступны такие электронные сервисы, как: e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e-Export, e-Import, e-Status, поэтому польская сторона не будет осуществляться оформление и пропуск грузовиков с товарами в обоих направлениях.

Напомним, ранее пешеходный КПП на границе с Польшей закрыли из-за неспособности украинской стороны создать надлежащие условия