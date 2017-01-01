В Днепропетровской области на пожаре погибли два человека

На пожаре частного одноэтажного дома в поселке Богдановка Павлоградского района погибли два человека.

В Днепропетровской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

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Указано, что возгорание частного одноэтажного дома произошло в поселке Богдановка Павлоградского района. На месте происшествия пожарные оценили площадь возгорания в 60 квадратных метров - огнем были охвачены крыша и перекрытие здания.

“На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших. Как выяснилось, одним из них оказался 55-летний владелец дома, личность другого погибшего установить пока не удалось“, - говорится в сообщении.

Накануне в городе Деражня в Хмельницкой области в частном доме возник пожар, в результате которого погибли три человека.

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Ранее в городе Купянск Харьковской области во время пожара в жилом доме погибли 17-летняя девушка и ее 4-месячный ребенок.