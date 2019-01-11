В Германии умер уроженец Украины, работавший в концлагере СС в Польше

Яков Палий еще в прошлом году был последним представителем нацистского режима на территории США.

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Бывший начальник концентрационного лагеря “Травники“ в Польше и уроженец Украины Яков Палий скончался в доме престарелых в немецком городе Алене. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Палия депортировали из США в Германию в августе 2018 года, ему было 95 лет. Правительства США годами боролось за депортацию Палия. В США он считался последним выжившим представителем нацистского режима.

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Он вылетел из Америки в Дюссельдорф 21 августа на американском военном самолете, а затем был размещен в доме престарелых в Алене в районе Варендорф.

Палий жил в США с 1949 года, скрывая свое прошлое, и только в 2001 году признался том, что работал в концлагере нацистов. Его лишили гражданства в 2004 году, но следующие 15 лет он прожил в США, так как его не соглашалась принять ни одна страна.

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В итоге ему было разрешено въехать в Германию на основании специального положения Закона о проживании.

Издание отмечает, что в 1941 году Палий обучался работать в исправительно-трудовом лагере “Травники“.

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Он всегда утверждал, что эсэсовцы заставили его отправиться на службу лагерь. Его никогда не использовали для убийств и пыток, только для патрулирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Якова Палия транспортировали из США в Германию.