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В Германии умер уроженец Украины, работавший в концлагере СС в Польше

Комментариев: 12
Яков Палий еще в прошлом году был последним представителем нацистского режима на территории США.
Палий последние полгода жил в доме престарелых в Германии
Палий последние полгода жил в доме престарелых в Германии
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Бывший начальник концентрационного лагеря “Травники“ в Польше и уроженец Украины Яков Палий скончался в доме престарелых в немецком городе Алене. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Палия депортировали из США в Германию в августе 2018 года, ему было 95 лет. Правительства США годами боролось за депортацию Палия. В США он считался последним выжившим представителем нацистского режима.

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Он вылетел из Америки в Дюссельдорф 21 августа на американском военном самолете, а затем был размещен в доме престарелых в Алене в районе Варендорф.

Палий жил в США с 1949 года, скрывая свое прошлое, и только в 2001 году признался  том, что работал в концлагере нацистов. Его лишили гражданства в 2004 году, но следующие 15 лет он прожил в США, так как его не соглашалась принять ни одна страна.

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В итоге ему было разрешено въехать в Германию на основании специального положения Закона о проживании. 

Издание отмечает, что в 1941 году Палий обучался работать в исправительно-трудовом лагере “Травники“.

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Он всегда утверждал, что эсэсовцы заставили его отправиться на службу лагерь. Его никогда не использовали для убийств и пыток, только для патрулирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Якова Палия транспортировали из США в Германию.

 

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Теги: нацизм, СС, украинец, концлагерь, Польша, Германия, США
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Комментариев (12)
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ВосставшийИзБана    11.01.2019, 17:58
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Я смотрю у духовноскрепных самое любимое занятие это танцы на костях.
Антибес    11.01.2019, 18:03
Оценка:  +1
Антибес
Для тебя,конченого долбойоба-потрохобота,каждый,кт о не лижет дупу твоему хозяину Педе,является духовноскрепным.Не так ли?))))))))))
whitewo    11.01.2019, 17:34
Оценка:  -3
whitewo
Как взорвать все ж*пы раша-троллей?
Он, блин, начальник концентрационного лагеря прожил жизнь лучше чем 99% победителей высокодуховной страны. И это все что вам нужно знать
Антибес    11.01.2019, 17:37
Оценка:  -3
Антибес
Для полоумной обезьяны-потрохобота,каждый,кто не признаёт СС,является раша троллем?Ахахахахахахаха!Обезьян а,ты сделала мой вечер!
КульныйПэрэць    11.01.2019, 17:27
Оценка:  +1
КульныйПэрэць
Помер максим,ну и х...й с ним!Помер федот ну и х...й ему в рот!
Антибес    11.01.2019, 17:38
Оценка:  -1
Антибес
Скорее помер Яков ну и полный рот ему каков.)))))))
weightless    11.01.2019, 17:23
Оценка:  -2
weightless
А что никто не вспомнит летчика - Героя Советского Союза Семена Бычкова,
который сбежал в РОА и сбивал советские самолеты?
толян04    11.01.2019, 17:19
Оценка:  +5
толян04
не умер а сдох!
Сеемма    11.01.2019, 17:07
Оценка:  0
Сеемма
Почетный гражданин какого города Украины?
ВосставшийИзБана    11.01.2019, 17:10
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Москвы? Или Курска? А может Воронежа?
Антибес    11.01.2019, 17:02
Оценка:  0
Антибес
А Петька Потрох его хотел наградить званием Герой Украины.Не успел...Эх!!!Снова зрада!!!)))))))))
ВосставшийИзБана    11.01.2019, 17:10
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Он сам тебе об этом сказал? Или Машка нашептала7
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