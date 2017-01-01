Главный фигурант дела об убийстве Вороненкова похищен в РФ - СМИ

Суд по делу об убийстве экс-депутата Госдумы перенесли на февраль.

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В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщил источник УНН в правоохранительных органах.

“В Москве похитили Юрия Василенко“, - говорит источник. Василенко на момент смерти Вороненкова проживал в центре Киева в одном доме с Вороненковым и снимал квартиру для исполнителей убийства, говорится в материалах расследования.

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Об был объявлен во всеукраинский розыск МВД, а также розыск Интерпола, но на данный момент Василенко в розыске не состоит.

В то же время сегодня Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение дела об убийстве Вороненкова на 5 февраля 2019 года, сообщил адвокат одного из обвиняемых Ярослава Тарасенко Владислав Добош, передает УНН.

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Дениса Вороненкова, напомним, застрелили в столице Украины 23 марта 2017 года. Ранее также сообщалось, что свидетель по делу об убийстве Вороненкова узнала одного из обвиняемых.