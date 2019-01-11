Редкие животные в зоне отчуждения не боятся людей и сохраняют свои популяции.

Дикие животные в Чернобыльской зоне перестали обращать внимание на людей

Экспедиция: Как живут дикие животные в Чернобыльской зоне

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Экспедиция: Как живут дикие животные в Чернобыльской зоне

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Ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в ходе исследования выяснили, что зона отчуждения комфортна для диких животных. Об этом сообщило Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Исследователи также собрали фотографии диких животных в Чернобыльской зоне. “Во время зимнего учета птиц зоны отчуждения ученые определили уровень динамики популяций“, - говорится в сообщении.

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Специалисты отметили, ходе экспедиции им удалось встретить некоторые виды диких животных, которые не проявляли страха перед людьми.

“Основное внимание было уделено краснокнижному орлану-белохвосту - одному из крупнейших представителей хищных птиц Евразии, размах крыльев которого достигает 2,5 метров“, - отмечают исследователи.

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Экспедицией было зафиксировано 16 орланов-белохвостов, говорит ведущий специалист информационно-просветительского отдела заповедника Станислав Гуменюк.

По его словам, в 2008 году удалось зафиксировать лишь 11 особей, а в 2017 году - 20. Это говорит о том, что популяция птиц в зоне отчуждения остается стабильной.

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Наибольшее количество орланов ученые встречали вокруг мест охоты волков. Исследователи также зафиксировали ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника и птиц, занесенных в Красную книгу: рябчика, тетерева и серого сорокопута.

“Во время экспедиции ученым удалось встретить лошадей Пржевальского, оленей и лосей, которые пристально присматривалась к непрошеных гостям, а также рысь, которая даже “помахала“ лапкой исследователям“, - сообщает также Госагентство.

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Исследования проводились на левом и правом берегу реки Припять, рек Уж, Несвич и другой мелиоративной площади зоны отчуждения. В конце января ученые вернутся в зону отчуждения для продолжения наблюдений.

Ранее сообщалось, что на территории ЧАЭС спасатели, пожарные и полиция спасли из водоема лося.