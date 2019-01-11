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Экспедиция: Как живут дикие животные в Чернобыльской зоне

Комментариев: 6
Редкие животные в зоне отчуждения не боятся людей и сохраняют свои популяции.
Экспедиция: Как живут дикие животные в Чернобыльской зоне
© dazv.gov.ua
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  • Дикие животные в Чернобыльской зоне перестали обращать внимание на людей
  • Исследователи собираются вернуться в зону отчуждения в конце января
  • Ученые зафиксировали несколько видов птиц в зоне отчуждения
  • Ученые вели в Чернобыле зимний учет птиц
  • Некоторые животные сами выходили навстречу исследователям
  • Ученые засняли лошадей Пржевальского, которые паслись на лужайке
  • Ко многим животным исследователям удалось подойти очень близко
  • Отсутствие людей в зоне отчуждения позитивно влияет на сохранение видов
  • Дикие животные в Чернобыльской зоне чувствуют себя вполне комфортно
  • Многие животные, по словам ученых, совсем не боятся людей
  • Ученые выяснили, что птицы сохраняют свою популяцию в Чернобыльской зоне
  • Особое внимание исследователи уделили редким видам птиц
  • Рысь даже "помахала" исследователям лапой
Экспедиция: Как живут дикие животные в Чернобыльской зоне
Дикие животные в Чернобыльской зоне перестали обращать внимание на людей
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Ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в ходе исследования выяснили, что зона отчуждения комфортна для диких животных. Об этом сообщило Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Исследователи также собрали фотографии диких животных в Чернобыльской зоне. “Во время зимнего учета птиц зоны отчуждения ученые определили уровень динамики популяций“, - говорится в сообщении. 

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Специалисты отметили, ходе экспедиции им удалось встретить некоторые виды диких животных, которые не проявляли страха перед людьми.

“Основное внимание было уделено краснокнижному орлану-белохвосту - одному из крупнейших представителей хищных птиц Евразии, размах крыльев которого достигает 2,5 метров“, - отмечают исследователи.

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Экспедицией было зафиксировано 16 орланов-белохвостов, говорит ведущий специалист информационно-просветительского отдела заповедника Станислав Гуменюк.

По его словам, в 2008 году удалось зафиксировать лишь 11 особей, а в 2017 году - 20. Это говорит о том, что популяция птиц в зоне отчуждения остается стабильной. 

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Наибольшее количество орланов ученые встречали вокруг мест охоты волков. Исследователи также зафиксировали ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника и птиц, занесенных в Красную книгу: рябчика, тетерева и серого сорокопута.

“Во время экспедиции ученым удалось встретить лошадей Пржевальского, оленей и лосей, которые пристально присматривалась к непрошеных гостям, а также рысь, которая даже “помахала“ лапкой исследователям“, - сообщает также Госагентство.

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Исследования проводились на левом и правом берегу реки Припять, рек Уж, Несвич и другой мелиоративной площади зоны отчуждения. В конце января ученые вернутся в зону отчуждения для продолжения наблюдений.

Ранее сообщалось, что на территории ЧАЭС спасатели, пожарные и полиция спасли из водоема лося.

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Теги: животные, Чернобыль, лоси, лошади, волки, птицы
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Комментариев (6)
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Мопсик    11.01.2019, 19:37
Оценка:  0
Мопсик
ну про это приятней читать чем про надувную Лободу и такую же Полякову
Колишній-східняк    11.01.2019, 19:23
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ну рыбу птицы на лапах в виде налипшей икры переносят. А как туда лошадь Пржевальского была перенесена? Ведь она, насколько я помню, только где-то в Монголии и прилегающих землях еще сохранилась.
ВосставшийИзБана    11.01.2019, 19:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В зону отчуждения этот вид лошадей завезли в 1998 году из биосферного заповедника "Аскания-Нова". Это была единственная популяция лошадей Пржевальского, которая насчитывала на тот момент 20 особей. В условиях зоны отчуждения лошади хорошо прижились и в несколько раз увеличили свою стартовую численно
ВосставшийИзБана    11.01.2019, 18:52
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Пожалуй самая интересная новость за последнее время.
bertal    11.01.2019, 19:02
Оценка:  0
bertal
согласен на 100%, без политики и дерьма
bertal    11.01.2019, 18:32
Оценка:  +4
bertal
Красивые снимки, мы с ними живем на одной земле, может природа захотела им выделить кусочек земли, пусть даже такой ценой
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