Экспедиция: Как живут дикие животные в Чернобыльской зоне
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Ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в ходе исследования выяснили, что зона отчуждения комфортна для диких животных. Об этом сообщило Госагентство по управлению зоной отчуждения.
Исследователи также собрали фотографии диких животных в Чернобыльской зоне. “Во время зимнего учета птиц зоны отчуждения ученые определили уровень динамики популяций“, - говорится в сообщении.
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Специалисты отметили, ходе экспедиции им удалось встретить некоторые виды диких животных, которые не проявляли страха перед людьми.
“Основное внимание было уделено краснокнижному орлану-белохвосту - одному из крупнейших представителей хищных птиц Евразии, размах крыльев которого достигает 2,5 метров“, - отмечают исследователи.
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Экспедицией было зафиксировано 16 орланов-белохвостов, говорит ведущий специалист информационно-просветительского отдела заповедника Станислав Гуменюк.
По его словам, в 2008 году удалось зафиксировать лишь 11 особей, а в 2017 году - 20. Это говорит о том, что популяция птиц в зоне отчуждения остается стабильной.
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Наибольшее количество орланов ученые встречали вокруг мест охоты волков. Исследователи также зафиксировали ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника и птиц, занесенных в Красную книгу: рябчика, тетерева и серого сорокопута.
“Во время экспедиции ученым удалось встретить лошадей Пржевальского, оленей и лосей, которые пристально присматривалась к непрошеных гостям, а также рысь, которая даже “помахала“ лапкой исследователям“, - сообщает также Госагентство.
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Исследования проводились на левом и правом берегу реки Припять, рек Уж, Несвич и другой мелиоративной площади зоны отчуждения. В конце января ученые вернутся в зону отчуждения для продолжения наблюдений.
Ранее сообщалось, что на территории ЧАЭС спасатели, пожарные и полиция спасли из водоема лося.