Насирову разрешили выезжать за пределы Киева и области

Прокурор САП заявил ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Насирова. Они были удовлетворены лишь частично.

Шевченковский районный суд Киева разрешил экс-главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову выезжать за пределы Киева и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на своей странице в Facebook в пятницу, 11 января.

Так, вчера, 10 января, состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Насирова, а также руководителя одного из департаментов ГФС Украины.

"Прокурором САП заявлено ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, которые по результатам рассмотрения были удовлетворены частично, за исключением обязанности не покидать пределы города Киева и Киевской области, которые суд решил не продлевать", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания было объявлено 25 страниц обвинительного акта и по состоянию на 10 января прокуроры объявили 419 из 774 страниц обвинительного акта.

"Следующее судебное заседание назначено на 16 часов 23 января 2019 года", – добавили в САП.

Как сообощалось, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности главы ГФС Романа Насирова и присудил выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен. Правительство заявило, что обжалует это решение и восстанавливать Насирова в должности не будет.

Романа Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров освободил его от должности еще 31 января 2018.

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