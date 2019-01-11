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Насирову разрешили выезжать за пределы Киева и области

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Прокурор САП заявил ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Насирова. Они были удовлетворены лишь частично.
Следующее судебное заседание по делу Насирова назначено на 23 января
Следующее судебное заседание по делу Насирова назначено на 23 января
facebook.com/rmnukr

Шевченковский районный суд Киева разрешил экс-главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову выезжать за пределы Киева и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на своей странице в Facebook в пятницу, 11 января.

Так, вчера, 10 января, состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Насирова, а также руководителя одного из департаментов ГФС Украины.

"Прокурором САП заявлено ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, которые по результатам рассмотрения были удовлетворены частично, за исключением обязанности не покидать пределы города Киева и Киевской области, которые суд решил не продлевать", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания было объявлено 25 страниц обвинительного акта и по состоянию на 10 января прокуроры объявили 419 из 774 страниц обвинительного акта.

"Следующее судебное заседание назначено на 16 часов 23 января 2019 года", – добавили в САП.

Как сообощалось, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности главы ГФС Романа Насирова и присудил выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен. Правительство заявило, что обжалует это решение и восстанавливать Насирова в должности не будет.

Романа Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров освободил его от должности еще 31 января 2018.

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Теги: суд, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП, Роман Насиров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    11.01.2019, 18:25
Оценка:  +1
bertal
Он же больной и на капельницах, Су ка Украинский СУД и тюрьмы пора признать священным местами, где больные исцеляются, правда только среди чинуш всех рангов
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