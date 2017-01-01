Украинцев просят не летать через Франкфурт-на-Майне 15 января

На эту дату запланирован страйк служб безопасности аэропорта, и пассажиры не смогут пройти контроль.

Читай также: Болгария прекратила рейсы в Одессу: "В Украине - военная ситуация"

Украинцев просят перебронировать билеты с 15 января на другие даты, если они планируют путешествие во Франкфурт-на-Майне или транзитом через франкфуртский аэропорт. Об этом сообщило Генконсульство Украины во Франкфурте-на-Майне.

По информации аэропорта Франкфурта Fraport/Flughafen FFM, на 15 января объявлена забастовка служб безопасности аэропорта, поясняет ведомство. Об этом же предупреждает МИД Украины.

Читай также: Украинцам не советуют ездить в Израиль

“В 20:00 по местному времени 15 января пассажиры не смогут пройти контроль безопасности, в том числе, и в транзитной зоне, и таким образом не смогут попасть на свои рейсы“, - говорится в сообщении.

Служба аэропорта просит пассажиров перебронировать их билеты на другие даты, добавило генконсульство.

Читай также: Власти Египта продлили режим чрезвычайного положения

Ранее МИД предупредил украинцев об опасности поездок в Таиланд. Кроме того, ранее сообщалось, что с Нового года иностранцы не смогут получать украинскую визу в аэропорту.