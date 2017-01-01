Украинцев просят не летать через Франкфурт-на-Майне 15 января
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Украинцев просят перебронировать билеты с 15 января на другие даты, если они планируют путешествие во Франкфурт-на-Майне или транзитом через франкфуртский аэропорт. Об этом сообщило Генконсульство Украины во Франкфурте-на-Майне.
По информации аэропорта Франкфурта Fraport/Flughafen FFM, на 15 января объявлена забастовка служб безопасности аэропорта, поясняет ведомство. Об этом же предупреждает МИД Украины.
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“В 20:00 по местному времени 15 января пассажиры не смогут пройти контроль безопасности, в том числе, и в транзитной зоне, и таким образом не смогут попасть на свои рейсы“, - говорится в сообщении.
Служба аэропорта просит пассажиров перебронировать их билеты на другие даты, добавило генконсульство.
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Ранее МИД предупредил украинцев об опасности поездок в Таиланд. Кроме того, ранее сообщалось, что с Нового года иностранцы не смогут получать украинскую визу в аэропорту.