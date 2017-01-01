На крючке у Мюллера. Украинцы и избрание Трампа

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в президентские выборы в США, предполагает, что некоторые украинцы пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами Москвы.

В США продолжается то, что уже успели окрестить “Трампагейт” – расследование вмешательства России в американские выборы на стороне Дональда Трампа, которое может привести к импичменту действующего президента.

Расследование ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, и оно очень не нравится самому Трампу. Украинские политики время от времени косвенно всплывали в этом расследовании, и вот, по данным СМИ, Мюллер заинтересовался украинцами вплотную.

Так что, неужели кто-то из украинцев действительно помог избранию Трампа или вмешательству России в американские выборы?

Роль Манафорта

Американский политтехнолог Пол Манафорт в Украине долгое время работал на Партию Регионов и Виктора Януковича. По данным New York Times, за это Манафорт мог получить от Януковича и К более 12 миллионов долларов.

В 2016 году Манафорт возглавил предвыборный штаб Трампа. Тогда же в Украине всплыла информацию о незаконных выплатах политтехнологу – миллионы из нашей страны он проводил через офшорные счета, не платя налоги. Из-за этого скандала Манафорт вынужден был покинуть предвыборный штаб Трампа.

Но на этом проблемы Манафорта не закончились, в США его упекли в тюрьму по ряду обвинений.

Среди прочего Мюллер обвиняет Манафорта в передаче данных опросов общественного мнения во время президентской кампании 2016-го года своему бизнес-партнеру Константину Килимнику, которого подозревают в связях с российской разведкой.

"Чего бы Манафорт делился данным опросов с россиянами, если не для того, чтобы помочь им настроить работу кампании в поддержку Трампа в социальных сетях? Потенциально это значимое доказательство заговора", - твиттит американский политический аналитик Макс Бут.

Также следствие подозревает, что Манафорт и Килимник обсуждали так называемый "мирный план для Украины" во время встречи в 2016 году. В обоих случаях защита Манафорта утверждал о том, что Манафорт не может вспомнить деталей встреч и общения.

Неизвестно, какой именно план обсуждали Килимник и Манафорт.

Олигархи и депутаты

По данным CNN, данные соцопросов, которые Манафорт передал Килимнику, также могли получить украинские олигархи Сергей Левочкин и Ринат Ахметов.

"Сергей Левочкин и Ринат Ахметов, два украинских олигарха, которые годами платили Полу Манафорту за его политическую работу в своей стране, могли быть получателями данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с Константином Килимником во время президентской кампании 2016 года", – говорится в статье издания.

В команде спецпрокурора США Роберта Мюллера уже вводили Левочкина и Ахметова в круг причастных к делу Манафорта как ключевых щедрых поклонников лоббиста.

Министерство юстиции США просило Мюллера изучить связи пророссийских украинцев с Манафортом в контексте возможной координации действий Кремля с кампанией Трампа.

Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони даже подтвердил, что Манафорт все еще ожидает получить 2,4 миллиона долларов дохода от украинцев, включая Левочкина и Ахметова, – это возмещение старых долгов, которые предшествовали кампании Трампа.

Украинцы все отрицают.

"Ахметов никогда не запрашивал и не получал никаких данных опросов, а также другой информации о выборах в США 2016 года от Пола Манафорта или Константина Килимника", - говорится в сообщении пресс-службы олигарха.

"Любая информация о контактах между ними и гражданином Ахметовым в связи с президентскими выборами в США 2016 года является ложной и решительно опровергается", - добавили в пресс-службе.

У Ахметова сообщили, что работа его компании с консалтинговой фирмой Манафорта была завершена в 2005 году, после этого Манафорт не сотрудничал с SCM.

В пресс-службе Ахметова настаивают, что "любая работа Манафорта в Украине после 2005 года носила политический характер и не оплачивалась Ринатом Ахметовым", поэтому информация о "задолженностях" или других финансовых обязательствах между ними не соответствует действительности.

Пресс-служба Сергея Лёвочкина также заявила, что у действующего нардепа него нет никаких обязательств, в том числе финансовых, перед Полом Манафортом.

"Сергей Лёвочкин не получал никакой информации о ходе президентской кампании в США, кроме как из средств массовой информации", – заявляет пресс-служба политика.

А что за мирный план?

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в президентские выборы в США, предполагает, что некоторые из украинцев, которые посетили инаугурацию Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами Москвы.

Федеральная прокуратура расспрашивала свидетелей о том, как некоторые из украинцев получили доступ к событиям инаугурации, с кем они встречались во время своего пребывания в Соединенных Штатах, и что они обсуждали, включая вопросы о различных предложениях "мирных планов".

Американский консультант Сэм Паттен, который работал все с тем же Килимником, в конце августа 2018 года признал себя виновным в получении 50 тысяч долларов от иностранца за покупку билетов на эксклюзивные инаугурационные мероприятия Трампа. Покупателем по описанию был Левочкин, но в судебных документах он назван лишь "выдающимся украинским олигархом". Покупал билеты этот “выдающийся олигарх” для себя, Килимника и еще одного украинца.

Другие украинцы, которые приехали в Вашингтон на инаугурацию, сказали, что прокуроры задавали широкий круг вопросов.

Как пишет CNN, присутствовавший на инаугурации украинский депутат Сергей Кивалов не ответил на вопрос о том, как он получил свои билеты. Другой депутат Борислав Береза сказал, что он получил свои билеты бесплатно от кого-то, "связанного с Иллинойсом", заявив, что точно не помнит имя.

"Меня дважды допрашивало ФБР и Мюллер ", - сказал бывший нардеп от Радикальной партии Ляшка Андрей Артеменко, который как раз и прибыл на инаугурацию с целью предложить новой администрации США "мирный план" для Украины и России.

При этом Артеменко не посещал никаких мероприятий, на которые требовался входной билет.

Свой план Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну. По сути, его план предусматривает вывод всех российских войск с Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. За такую инициативу у Артеменко исключили из фракции Радикальной партии, а вскоре у него нашли еще одно гражданства и забрали депутатский мандат.

У Трампа проблемы

Все обвинения против Манафорта бьют непосредственно по Дональду Трампу, подтверждая его связи с Россией.

Адвокаты Трампа сообщили спецпрокурору Роберту Мюллеру, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

Заместитель генпрокурора США, который занимается расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера против Трампа, Род Розенстайн заявил об увольнении из Министерства юстиции. После ухода куратора самого громкого дела в США, который предоставил Мюллеру серьезные полномочия, Трамп явно попытается образумить главного расследователя.

В такой ситуации Трамп должен провести кадровые изменения и этим максимально ослабить Мюллера или вообще уволить его. Понимая эту опасность, вполне вероятно, что Мюллер попытается выбросить несколько козырей, чтобы продемонстрировать преступную деятельность Трампа и его договоренности с Россией.