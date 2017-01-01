Третья область Украины ввела ограничения на проезд

Ограничение на проезд из-за непогоды действует в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

В Полтавской обалсти ввели ограничение на проезд ГСЧС

Из-за снегопада и гололедицы в пятницу, 11 января, ограничили движение транспорта в Полтавской области. Она стала третьим регионам, где в этот день ввели соответствующие ограничения, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Ранее полностью закрыли для транспорта четыре дороги в Кировоградской, и запретили движение грузовиков по нескольким трассам Николаевской области.

Сообщается, что ограничение на движение транспорта в связи с сильными снегопадами, метелями и гололедом введено на следующих дорогах.

Кировоградская область

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 40+000 - км 72+088 (от г. Александрия до границы с Днепропетровской областью);

М-13 Кропивницкий - Платоново, км 0+000 - км 76+432 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 70+360 - км 153+196 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);

Н-23 Кропивницкий - Кривой рог - Запорожье, км 0+000 - км 81+735 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью).

Полтавская область

на дороге М-22 Полтава - Александрия, км 126+781 - км 164+521 (от г. Александрия до границы с Полтавской областью).

Николаевская область

М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76+432 - км 157+067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью);

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 153+196 - км 235+650 (от границы с Кировоградской областью до границы г. Николаев).

Кроме того, сообщается и о снятии ограничений движения в Николаевской области для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на а/д Н-24 Благовещенское - Николаев, км 135+000 - км 225+844 (от г. Вознесенск до границы г. Николаев).

Напомним, несколькими днями ранее в Запорожской области из-за снегопада закрывали две трассы.

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