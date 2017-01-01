В Николаеве мужчина убил хозяина квартиры и жил с трупом в доме

Злоумышленник избил, а потом задушил владельца жилья, а после, накрыв тело одеялом, остался жить в квартире.

В Николаеве мужчина, снимавший комнату, убил хозяина квартиры и еще две недели жил с трупом в жилище. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает пресс-служба полиции области.

На исчезновение 55-летнего мужчины внимание обратили соседи дома по улице Океановской.

2 января люди поинтересовались у квартиранта, где владелец квартиры. Тот ответил, что хозяин умер, но сообщить об этом в полицию, он не решается. Соседи позвонили в полицию, а квартирант, тем временем, сбежал.

Сначала эксперты не обнаружили у умершего внешних признаков насильственной смерти из-за определенных изменений тела. Однако, судебно-медицинская экспертиза установила, что у домовладельца имеются переломы, а смерть наступила в результате удушения.

Правоохранители установили личность преступника и 10 января задержали 50-летнего уроженца Кропивницкого, сейчас бездомного, в Корабельном районе.

Задержанный пояснил, что избил, а потом задушил знакомого, у которого некоторое время жил, еще 18 декабря. Конфликт произошел между нетрезвыми мужчинами из-за того, что хозяин стал упрекать злоумышленника, что содержит его за свой счет.

После убийства, злоумышленник накрыл труп одеялом и еще две недели жил в квартире умершего владельца.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении убийства и избирается мера пресечения. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области мужчина задушил жену и дочь, после чего покончил с собой.

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