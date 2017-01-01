В Харькове обвалилась крыша ТЦ, есть пострадавшие
По состоянию на 20.05 в результате происшествия на Московском проспекте пострадали четыре человека.
В Харькове вечером в пятницу, 11 января, произошло разрушение крыши торгового павильона по адресу проспект Московский, 256.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове обвалилась крыша ТЦ, есть пострадавшие
По состоянию на 20.05 в результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте происшествия работают 55 человек и 15 единиц специальной техники.
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Ранее на Алчевском металлургическом комбинате, который находится на неподконтрольной властям Украины части Луганской области, провалилась крыша над одним из цехов.
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