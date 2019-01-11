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Украина отказалась выдать РФ бойца Правого сектора

Комментариев: 7
Мужчина является гражданином Российской Федерации. На родине против него возбуждено дело за участие в боевых действиях на Донбассе.
Украина не выдаст РФ бойца Правого сектора
Украина не выдаст РФ бойца Правого сектора
censor.net

Украина отказала России в выдаче гражданина РФ, бойца Правого сектора, которого на родине хотят привлечь к ответственности за участие в ООС. Об этом в пятницу 11 января, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Заместитель генерального прокурора Евгений Енин принял решение об отказе в выдаче в Российскую Федерацию гражданина РФ, члена Правого сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины", - написала она, добавив, что ни один настоящий доброволец не будет выдан.

Имя запрашиваемого бойца в ГПУ не называют.

Ранее сообщалось, что ГПУ возбудила дело по факту экстрадиции в РФ россиянина Тимура Тумгоева.

Напомним, экс-охранника Яроша в России приговорили к четырем годам тюрьмы.

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Теги: Россия, Украина-Россия, экстрадиция, ГПУ, правый сектор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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bertal    11.01.2019, 22:31
Оценка:  0
bertal
Браво"!!!! Шатает лодку "Украина" сильнее, спасатели Малибу нам помогут))))
Kostos    11.01.2019, 22:26
Оценка:  -1
Kostos
Ахахаха Слился просцакк многоликий. "Виолетту" тебе на сон грядущий.
Антибес    11.01.2019, 21:40
Оценка:  +1
Антибес
Наша бандитская власть своих придворных бандитов не выдаёт...Это закономерное решение.
Kostos    11.01.2019, 22:12
Оценка:  -2
Kostos
Антиябись, а я выпил "Балтика7" 0,5л, с Биллы на 2-й Владимирской. Так что я гражданин РФ.
Антибес    11.01.2019, 22:19
Оценка:  0
Антибес
Бот умалишённый,да всем похyю кто ты и чем запиваешь настойку боярышника.)))))))))
Kostos    11.01.2019, 22:21
Оценка:  -2
Kostos
А че так? Пиво с АТБ - даказатильства, а пиво с Биллы - нидаказательства? Ахахахаха Чернильница ты кадыроская.
Антибес    11.01.2019, 22:24
Оценка:  -1
Антибес
Тупой бот,повторяю.Всем абсолютно похyю кто ты и чем ты запиваешь настойку боярышника.)))))))))))))
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