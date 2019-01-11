Украина отказалась выдать РФ бойца Правого сектора

Мужчина является гражданином Российской Федерации. На родине против него возбуждено дело за участие в боевых действиях на Донбассе.

Украина отказала России в выдаче гражданина РФ, бойца Правого сектора, которого на родине хотят привлечь к ответственности за участие в ООС. Об этом в пятницу 11 января, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Заместитель генерального прокурора Евгений Енин принял решение об отказе в выдаче в Российскую Федерацию гражданина РФ, члена Правого сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины", - написала она, добавив, что ни один настоящий доброволец не будет выдан.

Имя запрашиваемого бойца в ГПУ не называют.

Ранее сообщалось, что ГПУ возбудила дело по факту экстрадиции в РФ россиянина Тимура Тумгоева.

Напомним, экс-охранника Яроша в России приговорили к четырем годам тюрьмы.

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