Полиция задержала на взятке чиновника Минрегионстроя

Задержан главный специалист отдела управления государственной собственностью. Открыто уголовное производство.

Силовики задержали 28-летнего чиновника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины за получение взятки в размере $5 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в пятницу, 11 января.

"В октябре прошлого года к начальнику одного из отделов Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обратился субъект хозяйственной деятельности относительно предоставления ему разрешения на аренду помещения в столице. На что чиновник сообщил, чтобы решить быстро и положительно этот вопрос, который принимается соответствующей комиссией, нужно заплатить $5 тысяч. Также он назначил дату и предоставил имя доверенного лица, которому нужно передать средства", – рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре Киевской области уточнили, что задержан главный специалист отдела управления государственной собственностью. Взятку мужчина получил через посредника.

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Ранее в Сумской области на взятке в 90 тысяч задержали чиновника областного управления Государственной фискальной службы.

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