Итоги 11.01: Согласие на секс и курс доллара

В Украине вступил в силу закон о сексе; в Минфине спрогнозировали курс доллара на ближайшие три года. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Закон о сексе вступил в силу в Украине



В Минфине назвали курс доллара на ближайшие три года

В ближайшие три года средняя стоимость доллара вырастет почти на три гривны. Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов за январь.

"Обменный курс в гривнах к доллару США (в среднем за период) в 2019 году составит 28,2, в 2020 году - 29,7, в 2021 году - 30,4", - говорится в обзоре.

Трамп отказался вводить чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп после проверки границы с Мексикой заявил, что ситуация намного хуже, чем кто-либо мог вообразить. При этом он сказал, что в настоящее время не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в стране.

Двухэтажный автобус протаранил остановку в Канаде

Двухэтажный автобус наехал на остановку в канадской столице Оттаве. В результате происшествия погибли три человека, еще 25 пострадали. Четырнадцать госпитализированных находятся в критическом состоянии, еще 11 – в тяжелом.

Авария произошла на транзитной станции района Вэстборо. Женщина – водитель автобуса задержана, ее допрашивают.

В трех областях Украины ввели ограничения на проезд

Из-за снегопада и гололедицы ограничили движение транспорта в Полтавской области. Кроме того, полностью закрыли для транспорта четыре дороги в Кировоградской, и запретили движение грузовиков по нескольким трассам Николаевской области.

Вступил в силу закон об обязательном согласии на секс

В Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые призваны урегулировать вопрос сексуального согласия. В Сети бурно отреагировали на это нововведение, назвав изменения "Законом о сексе" и придумывая собственные развития событий.

Apple готовит три новые модели iPhone

Американская компания Apple намерена выпустить три модели iPhone в 2019 году. По данным СМИ, новые устройства могут получить названия iPhone XI Max (придет на смену iPhone XS Max), iPhone XI (на смену iPhone XS) и iPhone XR2019.

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