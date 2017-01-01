В Одессе суд арестовал известного волонтера

По итогам заседания суда Владимира Савранскому избрали меру пресечения – содержание под стражей или залог в размере 1,5 млн гривен.

Киевский районный суд города Одессы избирал меру пресечения для задержанного лидера одесской общественной организации Вперед к цели, главы областной федерации армрестлинга Владимира Савранского. Об этом сообщила Думская в пятницу, 11 января.

По итогам заседания Савранскому избрали меру пресечения – содержание под стражей или залог в размере 1,5 млн гривен.

Издание отмечает, что это не первый подобный эпизод в жизни активиста Савранского – в 2008 его уже судили за вымогательство.

Также сообщается, что Владимир Савранский является помощником депутата горсовета из фракции Доверяй делам Антонины Наконечной.

На этой неделе сообщалось, что Владимир Савранский задержан в составе группы, подозреваемой в вымогании денег с местных предпринимателей. В данном конкретном случае речь шла о сумме 2 тысячи долларов.

Ранее в Черновцах задержали группу вымогателей, в которую входил бывший работник полиции.

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