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Сутки в ООС: семь обстрелов, ранены два бойца

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По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста было уничтожено и двое ранены.
Подразделения ООС в ответ на провокации применяли дежурные огневые средства
Подразделения ООС в ответ на провокации применяли дежурные огневые средства
mil.gov.ua

За минувшие сутки, 11 января, подразделения сепаратистов на Донбассе семь раз обстрелили позиции ВСУ на Донбассе.  Двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 12 января.

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Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Кряковка на луганском направлении, вблизи населенного пункта Новомихайловка на донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, дважды Лебединского, дважды Гнутово на мариупольском направлении.

"Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, два сепаратиста было уничтожено и двое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

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"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 10 января сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они один раз применили оружие, запрещенные Минскими соглашениями, обстреляв из минометов позиции ВСУ в районе поселка Желтое на Луганщине.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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