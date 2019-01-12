Компании Галшляхбуд и Галицкие дороги подозреваются в хищении 245 тысяч гривен во время ремонта автодороги в Дрогобычском районе.

В одном из заведений Львова правоохранители задержали директора частного предприятия во время передачи взятки полицейским. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции в пятницу, 11 января.

Отмечается, что мужчина пытался передать две тысячи долларов работникам Управления защиты экономики во Львовской области за непривлечение его и его жены к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств, выделенных для капитального ремонта дороги.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко уточнил на своей странице в Facebook, что речь идет о руководителях ООО Галшляхбуд и Галицкие дороги. Эти компании подозреваются в хищении 245 тысяч гривен во время капитального ремонта автодороги в Дрогобычском районе Львовской области.

По факту предложения взятки возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.369 УК Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове задержан директор фирмы при попытке дать взятку полиции

Накануне в Сумской области на взятке в 90 тысяч гривен задержали чиновника областного управления Государственной фискальной службы. Он требовал деньги у руководства одного из предприятий за уменьшение суммы доначислений налогов.

Ранее в Харьковской области пограничник пытался подкупить своего коллегу. Он предлагал взятку за содействие в незаконном перемещении товаров через границу Украины.

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