В Днепре студента-иностранца ранили ножом

Пострадавший находился в парке с другом, который по неизвестным причинам набросился на него с ножом.

В Днепре в парке Глобы, напротив Трогательного зоопарка, ранили ножом молодого иностранца. Инцидент произошел в пятницу, 11 января, приблизительно в 14:30, сообщает Информатор.

Друзья пострадавшего рассказали, что их товарищ учится в медицинской академии. По предварительным данным, пострадавший находился в парке с другом, который по неизвестным причинам набросился на него с ножом. У парня несколько ран – порезаны обе руки.

Иностранца доставили в военный госпиталь, который находится поблизости. Медики оказывают помощь пострадавшему и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Все детали случившегося выяснят правоохранители.

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Ранее в Днепре на улице Владимира Антоновича между двумя мужчинами возник конфликт, который закончился стрельбой. Один из участников драки достал пистолет и выстрелил оппоненту в лицо, ранив его в глаз.

Также сообщалось, что в Николаеве осудили убийцу, нанесшего жертве 85 ударов ножом. Он получил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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