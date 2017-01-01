В Винницкой области три человека погибли от угарного газа

Спасатели нашли погибших в квартире одноэтажного жилого дома в селе Махаринцы в Козятинском районе.

Три человека умерли от отравления угарным газом в Козятинском районе Винницкой области. ОБ этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в субботу, 12 января.

"11 января в 14.00 в селе Махаринцы Козятинского района в квартире одноэтажного жилого дома обнаружены тела трех человек", – говорится в сообщении.

Предварительная причина гибели людей – отравление угарным газом.

Накануне во Львове в квартире на улице Дорошенко обнаружили тела девушки и парня, которые приехали из Киева. Еще два человека госпитализированы. Медики госпитализировали их с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести".

Ранее в Днепропетровской области в результате отравления угарным газом были госпитализированы семь человек, среди которых четверо детей.

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