В Луцке из-за кори и гриппа продлили школьные каникулы

Ученики будут отдыхать до 20 января включительно.

Школьники не будут ходить в школу до 20 января facebook.com

В школах Луцка местные власти продлили зимние каникулы до 20 января из-за кори и ОРВИ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные начальника управления образования Луцкого горсовета Зиновии Лещенко.

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“Было проведено заседание, где полностью руководители учреждений наших проголосовали за то, чтобы пролонгировать каникулы по 20 число включительно“, - заявила Лещенко.

Она отметила, что выходные продлят как в школах, так и во внешкольных учебных учреждениях.

По информации одного из образовательных учреждений города Луцка, каникулы продлили “в связи с обострением эпидемиологической ситуации относительно заболеваемости корью и ОРВИ“.

“Согласно решению совета директоров от 11.01.2019 и решению педагогического совета от 11.01.2019 каникулярный период продлен до 20.01.2019“, - указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области школьницу нашли мертвой дома.