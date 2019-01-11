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В Луцке из-за кори и гриппа продлили школьные каникулы

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Ученики будут отдыхать до 20 января включительно.
Школьники не будут ходить в школу до 20 января
Школьники не будут ходить в школу до 20 января
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В школах Луцка местные власти продлили зимние каникулы до 20 января из-за кори и ОРВИ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные начальника управления образования Луцкого горсовета Зиновии Лещенко.

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“Было проведено заседание, где полностью руководители учреждений наших проголосовали за то, чтобы пролонгировать каникулы по 20 число включительно“, - заявила Лещенко.

Она отметила, что выходные продлят как в школах, так и во внешкольных учебных учреждениях.

По информации одного из образовательных учреждений города Луцка, каникулы продлили “в связи с обострением эпидемиологической ситуации относительно заболеваемости корью и ОРВИ“.

“Согласно решению совета директоров от 11.01.2019 и решению педагогического совета от 11.01.2019 каникулярный период продлен до 20.01.2019“, - указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области школьницу нашли мертвой дома.

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Теги: Луцк, каникулы, школа, корь, орви
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