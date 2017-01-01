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В Луцке продлили школьные каникулы из-за гриппа и кори

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На следующей неделе в Луцке будут закрыты школы и восемь внешкольных заведений областного центра.
В Луцке обострилась эпидемиологическая ситуация
В Луцке обострилась эпидемиологическая ситуация
Слободской край

Городской совет Луцка из-за роста заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ в регионе рекомендовал школам продлить зимние каникулы в общеобразовательных учебных заведениях до 20 января. Об этом сообщили Факты в пятницу, 11 января.

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации относительно заболеваемости корью и ОРВИ, в соответствии с решением совета директоров школ от 11 января 2019 года, протокол №1, рекомендуем решением педагогического совета продлить каникулярный период до 20 января 2019 года", – говоритсяв в протоколе заседания исполкома горсовета Луцка.

Также занятия отменяются в восьми внешкольных заведениях областного центра: Дворце ученической молодежи, Центре научно-технической молодежи, Малой академии наук и других.

Накануне власти Чернигова приняли решение ввести карантин в образовательных и лечебных учреждениях в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом.

Напомним, в Украине с начала этого эпидемиологического сезона от гриппа умерли 13 человек. А с начала 2019 года от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А", скончались пять человек.

По данным Минздрава, эпидпорог превышен в восьми областях. А за неделю с 17 по 23 декабря гриппом и ОРВИ заболели 216 213 человек.

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Теги: грипп, заболевание, болезнь, болезни, ОРВИ, школы, каникулы, Луцк, карантин, эпидемия грипп, корь, грипп в Украине
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Источник: korrespondent.net

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